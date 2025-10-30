落實普惠金融 中華郵政獲雙獎殊榮
中華郵政公司積極發展數位金融服務，傾聽並回應多元族群需求，以資訊安全為基礎提供創新金融服務，榮獲第五屆《工商時報數位金融獎》銀行組「數位普惠獎」及「數位資訊安全獎-安全組」雙項優質獎肯定，日昨由副總經理藍淑貞及協理簡詠涵代表出席領獎，展現中華郵政公司推動數位轉型與資安治理的卓越成果。
中華郵政公司長期深耕普惠金融，致力營造友善金融服務環境，提供無障礙設施、視障語音、多國語言ATM及手語翻譯等服務；積極加速數位轉型，於行動郵局APP推出創新服務，包含線上續卡、連結帳戶付款授權驗證等功能。除了拓展行動支付應用，如提供SamsungPay、台灣行動支付乘車碼及數位券服務，更跨域與證券機構合作，提供一站式開立帳戶及綁定證券分戶帳，透過資料共享機制，整合存款及投資理財需求，提供安全且便利的數位體驗。
為守護民眾財產安全，中華郵政公司強化資安管理制度，提升資安防護韌性，積極培育資安專業人才，結合大數據及AI技術，建構安全防護網，並攜手政府機構及金融同業合力打擊詐騙。另藉由綿密據點優勢，深入各鄉鎮宣導金融知識及提升防詐騙意識，善盡企業社會責任，打造安全的金融環境。
