落實森林保育與生態永續理念 林保署南投分署辦「台灣原生樹種生態造林暨護蛙友善環境」活動

在坡面種植原生樹種護土保水。（林業及自然保育署南投分署提供）





為落實森林保育與生態永續理念，林業及自然保育署南投分署於6日上午在巒大事業區第22林班（魚池鄉頂社段）辦理「台灣原生樹種生態造林暨護蛙（琴蛙）友善環境」活動，這也是本年度(115)啟動的第一場植樹活動，由南投分署暨生物多樣性研究所轄屬同仁共同參與植樹行動，實際投入森林復育工作。

「台灣原生樹種生態造林暨護蛙（琴蛙）友善環境」活動。（林業及自然保育署南投分署提供）

本次造林面積約0.49公頃，原為遭民眾違法種植檳榔，經林業保育署南投分署收回後，以台灣原生喬木、灌木及多年生草本植物為主要復育工作，苗木有台灣梭羅木、桃實百日青、台灣紅豆樹、九芎、鵝掌蘗、羅氏鹽膚木、南投月桃及短柱山茶等，採用多樣混植方式，營造多層次森林結構，提升森林穩定性與生物多樣性。

廣告 廣告

栽植原生植物守護魚池琴蛙棲地。（林業及自然保育署南投分署提供）

林業及自然保育署南投分署分署長李政賢表示，台灣原生植物長期適應本地氣候與地形條件，其根系具有固土、涵養水分及調節微氣候之功能，對於流域環境穩定及水質維持扮演關鍵角色。透過原生樹種造林，不僅能強化坡地水土保持，也有助於維持溪流水文條件與周邊棲地品質。

同仁接力傳水澆灌。（林業及自然保育署南投分署提供）

進一步說明，因蛙類對環境變化相當敏感，其棲息與繁殖環境與上游植被狀況、水質及遮蔭條件息息相關。本次造林地點特別選擇於魚池琴蛙主要棲息地上游之山坡地，在規劃與執行過程中採取低干擾方式，避免直接影響蛙類活動，並透過改善上游植被結構，間接提升下游棲地環境品質。

林業及自然保育署南投分署表示，未來將持續推動台灣原生樹種造林及生態友善管理措施，從源頭改善森林與流域環境，為台灣山林生態及生物多樣性永續發展奠定穩固基礎。

更多新聞推薦

● 參選新北市長發表首波政見 黃國昌提都更「三新箭」