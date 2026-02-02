落實永續城市打造新式環保的百貨商場—永續建築獎「遠東百貨竹北店」

整理｜Eason 圖片來源｜遠東百貨



以「生態、節能、減廢、健康」四大主軸，打造新式環保的百貨商場，實踐永續的環保精神。第五代遠百竹北店更進一步落實「永續城市」理念，打造新竹縣首座結合現代化停車及客家主題購物商場的生態綠建築，展現遠東百貨對環境永續的高標準承諾。

現代建築追求的不僅是外觀美學與功能使用，更重視對環境的責任與永續價值。遠東百貨竹北店正是這種思維的具體實踐。作為2023年黃金級綠建築認證的得主，並於2025年榮獲「台灣建築永續獎」銀獎肯定，這座百貨不僅是商業建築，更是一個融合文化、自然與科技的永續典範。

設計之初，建築師便將客家文化意象作為靈感來源。建築外觀以客家山城「圓樓」為概念，呈現逐層退縮的造型，每一層均進行綠化，形成自然景觀的延伸效果。這樣的設計不僅呼應在地文化，也兼具生態功能：垂直綠化與屋頂植物能降低都市熱島效應，吸收雨水並改善微氣候，讓建築在城市環境中與自然共生。

在材質運用上，本案展現出對永續的深思熟慮。外立面採用高反射率的塗層鋁板和節能玻璃，不僅降低夏季熱吸收，減少空調能耗，也確保室內光線明亮而柔和。公共空間則運用 FSC 認證木材、再生混凝土及在地石材，這些低碳、可回收材料不僅減少環境負荷，也賦予室內空間溫潤而自然的質感，與客家古厝的空間氛圍相得益彰。

內部設計巧妙將文化意象與永續策略結合。模擬客家古厝與老街的空間，透過自然採光與通風設計，減少人工照明與空調依賴。購物動線順應光影變化，讓顧客在流動中感受到建築與自然的互動。屋頂空中花園不僅提供休憩場域，更兼具雨水回收與生態綠化功能，形成建築與環境的良性循環。

設計手法上，竹北店採用多層次的自然通風與遮陽策略。立面格柵、退縮陽台以及屋頂通風井，讓空氣自然流動，降低空調負荷，同時有效阻隔過強日照。智慧能源管理系統與 LED 照明結合感應控制，確保能源使用精準而高效。這種設計不僅提升使用舒適度，也實現建築與自然的和諧共生。

此外，水資源循環也是永續設計的重要一環。屋頂雨水經收集系統回用於公共衛生及景觀澆灌，搭配綠化設計，減少水資源浪費並改善建築微氣候。這種從建築到都市環境的延伸思維，彰顯了永續設計的系統性與前瞻性。

總結而言，遠東百貨竹北店是一個將永續理念、文化意象與現代建築技術完美結合的案例。從外觀造型到材質選擇，從空間動線到能源與水資源管理，每一個細節都展現建築師對環境責任的承擔。它不僅提供消費者舒適便利的購物體驗，更以文化與永續為核心，成為城市建築的一個典範。這座建築提醒我們，真正的永續不只是技術堆疊，而是透過設計思維，實現人與環境、文化與現代生活的共生。

