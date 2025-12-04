落實永續醫療台中榮總獲7大獎肯定

台中榮總參與2025年台灣健康永續獎（THSA）、全球企業永續獎（GCSA）兩評比，共獲7項永續獎肯定，由院長傅雲慶（右）代表領獎。（圖：台中榮總提供）

「2025台灣健康永續獎（THSA）」日前舉行頒獎典禮，台中榮總一舉抱回六大獎，連續2年摘下「永續報告書白金獎」，並獲「社會共融領袖獎」、「高齡友善領袖獎」、「人才發展領袖獎」、「職場福祉領袖獎」及「智慧健康醫院領袖獎」等五項單項績效獎。中榮更首次參與「全球企業永續獎（GCSA）」即獲英文版永續報告書銅獎，於兩大評比共獲七項殊榮，展現全方位永續推動成果及ESG管理能力。

台中榮總自2023年成立永續管理委員會，訂定穩健經營、醫療領航、共好生命、幸福職場和環境永續等永續關鍵五力，打造全面永續發展計畫。

台中榮總永續報告書以透明揭露並與國際準則對齊獲評審青睞，中文版永續報告書榮獲最高榮耀的「永續報告書白金獎」，英文版永續報告書亦獲2025全球企業永續獎（GCSA）銅獎，證明醫療院所在ESG治理與資訊揭露能量上與各大企業相當。

社會共融方面，台中榮總以「健康是基本人權」為核心，透過偏鄉義診、遠距醫療、健康嘉年華三大場域實踐全民健康平權。2024年偏鄉義診服務逾400人次，遠距會診近700筆且滿意度達92%，健康嘉年華吸引超過2200人參與，以科技與關懷行動落實健康共融，獲社會共融領袖獎。

高齡醫療以「全人整合照護」串聯高齡醫學、社區衰弱管理、失智照護與急性後期照護。導入穿戴裝置、智慧手環、電子化評估、大數據風險預測與人臉辨識等技術，強化照護效率與精準度，推動健康老化與衰弱延緩，獲高齡友善領袖獎。

台中榮總發揮智慧醫院及AI長才，針對重症常見的急性腎損傷併發症（Acute Kidney Injury），研發「AI腎損預警系統」，整合臨床資料即時預測，降低醫療風險與資源耗用，成功守護病人安全，更規劃拓展至多器官衰竭預測，推動AI賦能的智慧照護體系，獲智慧健康醫院領袖獎。

人才永續以「攬才、育才、留才、惜才、聚才」建立完整人才藍圖，融入智慧醫療與ESG教育。2024年補助440人次出國進修，超過1400人參與AI課程，開設「氣候與健康管理師專班」並輔導同仁取得企業永續管理師證照，獲人才發展領袖獎。

職場福祉方面，建立「員工健康管理系統」整合檢查與醫療紀錄，風險警示可即時掌握健康狀況；提供母性保護、過負荷預防、心理支持等多面向關懷措施；更以運動設施、疫苗接種、健康活動，打造活力職場文化，獲得職場福祉領袖獎。

台中榮總傅雲慶院長表示，台中榮總持續在永續治理、智慧醫療與社會責任等面向取得跨領域成果，感謝陳適安名譽院長的遠瞻卓見以及參與中榮永續發展委員會的多位跨產業專家擔任院外委員的支持與指導。未來將持續以「以人為本、永續共好」為核心，結合科技創新與醫療使命，推動台灣醫療永續發展。