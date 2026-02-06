落實淨零醫療永續治理 北慈榮獲NHQA肯定

由財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會辦理2025年第二十六屆NHQA國家醫療品質獎結果揭曉，台北慈濟醫院在多元評選類別中表現亮眼，總計獲得18項獎項肯定。面對醫療永續的新課題，台北慈濟醫院積極落實永續治理，於本屆首度設立的「淨零醫療類」競賽中，憑藉整體制度規劃與實務成果，榮獲淨零醫療機構組優等，展現將環境永續融入醫療核心價值的具體行動。2月4日，由徐榮源副院長暨永續辦公室永續長前往領獎。

在全球氣候變遷加劇的背景下，聯合國提出2050年淨零排碳願景，期盼透過大幅降低溫室氣體排放，減緩氣候變遷對人類健康與生態環境所帶來的衝擊。其中，醫療體系作為高度能源與資源密集的關鍵產業，提供健康照護的同時，也肩負永續實踐的重要責任。因此台北慈濟醫院從廢棄物、能源、水資源、交通、食物、藥品等面向積極推動，將永續理念具體落實於醫療日常。在廢棄物管理上，透過完善分類與循環再利用機制，使醫療廢棄物再利用率提升至20.9%，優於全國平均14%。能源管理方面，藉由 LED 汰換、冰水主機調節室內溫度等措施，五年累計減碳約七百多公噸的二氧化碳當量（tCO₂e）；並導入雨水、中水與冷凝水回收系統，每年節水近三萬噸。

廣告 廣告

藉由冰水主機調節室內溫度，節碳逾百公噸。

同時，醫院積極推動低碳飲食與交通，不僅提供交通接駁車，一年包含員工餐、病人餐及美食街供應約106萬份素食餐點，累積減碳近2,500公噸，約等同六座大安森林公園一年的吸碳量。此外，藥品管理方面，透過包裝優化與精準用藥，每年減少紙張與塑膠用量逾百萬件；院區並結合綠地與空中花園，提升降溫與碳吸收效益。在採購面向，優先選用低碳與環保產品，綠色採購占比逾九成，展現從制度到行動、全方位落實淨零與永續發展的具體成果。

此次獲得優等殊榮，徐榮源副院長感恩全院同仁的努力，表示：「醫療不只是救病人，也要守護下一代，因此我們在每個細節都積極落實環保永續，未來也將以醫療的大愛，邁向2050淨零排放，守護我們唯一的地球。」吳哲熊副永續長則提到，這些減碳行動是慈濟醫療一直在實踐的方向，未來也將與團隊繼續努力，深化各項永續作為，朝著淨零醫療的目標邁進。

推動低碳飲食，提供素食員工餐。

撰文／鄭冉曦；攝影／連志強、盧義泓