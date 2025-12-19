落實照顧農民 楊瓊瓔：爭取老農津貼調高到15000元

為了落實照顧農民，國民黨立委楊瓊瓔今（19）日表示，將爭取老農津貼調高到15000元，並檢討排富門檻。

楊瓊瓔 爭取老農津貼加碼。 (圖/楊瓊瓔提供)

楊瓊瓔指出，根據內政部公告土地現值總額，民國100年全國平均值為每公頃20,502千元，113年則為36,295千元，增幅高達77%，但老農津貼排富門檻已14年未調整，跟不上地價的漲幅，導致農民被迫過戶房產才能領津貼，徒增家庭困擾。

楊瓊瓔表示，農業部應優先針對老農津貼排富條款進行修正，避免再有老農因不合理的排富標準，少掉1個月8000多元的「退休金」，這對農民來說，真的非常不公平！

楊瓊瓔認為， 政府應該給予農民更多支持 。(圖/楊瓊瓔提供)

為了落實照顧農民，楊瓊瓔提出三大主張，表達會全力爭取：

一、津貼加碼：老農津貼金額應直接提升至15000元，給予農民最基本的尊嚴與保障。

二、放寬門檻：個人土地及房屋價值的排富計算標準，應調整放寬為1000萬元以上。

三、調整週期：將津貼調整從「四年一次」改為「兩年一次」，及時反應物價，保障農民的實質購買力。

楊瓊瓔強調，農民看天吃飯辛苦了一輩子，政府應該給予更多的溫暖與支持。她說這個利民的政策，會和國民黨團一起緊盯相關部會，努力來完成。

