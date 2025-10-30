落實環保創意 說法藝術品迎慈濟60周年

環保也可以變藝術，中部有志工，利用環保材料，創作三件說法藝術品，在清水靜思堂展出，呈現慈濟一甲子的足跡。

分秒行走的時鐘，鐘面上刻著慈悲喜捨四個字，環繞八個足印，退後一步看，是一個大大的60，象徵慈濟走過一甲子的歲月。慈濟志工 陳勝隆：「(時間能)成就一件好事，成就一件壞事，所以你在這個時間裡面，你應當要做什麼事，你自己要很清楚。」

慈濟志工陳勝隆，用回收木料製作三件說法藝術品，緊扣慈濟精神，像是這座母雞帶小雞的燈座，燈罩是寶特瓶做成的。慈濟志工 陳勝隆：「這個的材料是來自於，延續物命的(回收)棧板，跟紅酒木箱。」

另一件作品，是舊時代的壓水井，出水口下方以竹筒承接，象徵清澈如水的慈悲心，從大地湧出，化為愛的流動。慈濟志工 陳勝隆：「所以這個叫做掘井，我們要把我們的心，把我們的佛性 開發出來。」

看到作品，勾起不少長者童年回憶。 民眾 王却：「老師的智慧很好，他能夠廢物利用，能夠讓我們回想，小時候所看到的東西。」

民眾 黃爾：「做得很好 想起從前，從前我們也是這樣壓(來汲水)。」

擅長以回收材料創作的陳勝隆，經由志工廖芳美的因緣介紹，讓作品回到上人故鄉，贈送給清水靜思堂展出。慈濟志工 廖芳美：「看到他的東西 都非常法喜，從他的藝術作品裡邊 就會說法，我覺得這很難得 他的用心，而且他用環保概念。」

時鐘指針不斷前行，愛與善的足印隨之延伸。一甲子的慈悲行願，在環保藝術裡，靜靜流動。

