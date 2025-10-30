落實環保創意 說法藝術品迎慈濟60周年
環保也可以變藝術，中部有志工，利用環保材料，創作三件說法藝術品，在清水靜思堂展出，呈現慈濟一甲子的足跡。
分秒行走的時鐘，鐘面上刻著慈悲喜捨四個字，環繞八個足印，退後一步看，是一個大大的60，象徵慈濟走過一甲子的歲月。慈濟志工 陳勝隆：「(時間能)成就一件好事，成就一件壞事，所以你在這個時間裡面，你應當要做什麼事，你自己要很清楚。」
慈濟志工陳勝隆，用回收木料製作三件說法藝術品，緊扣慈濟精神，像是這座母雞帶小雞的燈座，燈罩是寶特瓶做成的。慈濟志工 陳勝隆：「這個的材料是來自於，延續物命的(回收)棧板，跟紅酒木箱。」
另一件作品，是舊時代的壓水井，出水口下方以竹筒承接，象徵清澈如水的慈悲心，從大地湧出，化為愛的流動。慈濟志工 陳勝隆：「所以這個叫做掘井，我們要把我們的心，把我們的佛性 開發出來。」
看到作品，勾起不少長者童年回憶。 民眾 王却：「老師的智慧很好，他能夠廢物利用，能夠讓我們回想，小時候所看到的東西。」
民眾 黃爾：「做得很好 想起從前，從前我們也是這樣壓(來汲水)。」
擅長以回收材料創作的陳勝隆，經由志工廖芳美的因緣介紹，讓作品回到上人故鄉，贈送給清水靜思堂展出。慈濟志工 廖芳美：「看到他的東西 都非常法喜，從他的藝術作品裡邊 就會說法，我覺得這很難得 他的用心，而且他用環保概念。」
時鐘指針不斷前行，愛與善的足印隨之延伸。一甲子的慈悲行願，在環保藝術裡，靜靜流動。
更多 大愛新聞 報導：
健康從齒開始 屏東啟智教養院義診
VR體驗 走進失智者世界
其他人也在看
機車齒輪油多久換一次？自己動手更換很麻煩嗎？如何檢查空氣濾清器？│機車小百科
先前教大家DIY更換機車機油，接著輪到齒輪油了，究竟齒輪油有什麼用途？多久該換一次呢？另外，本篇也要教大家檢查空氣濾清器，全都想自己動手DIY省錢？本文一次告訴你怎麼做！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 13 小時前
張麗善怒轟中央「防疫不能被46萬頭豬綁架」 籲速禁廚餘養豬、轉危為機推循環經濟
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】面對非洲豬瘟威脅再起，縣長張麗善今(30)日於縣議會答詢時強烈呼籲中央政府，應互傳媒 ・ 1 天前
死豬三聯單"數據有落差"遭竄改 中檢赴環保局釐清
中部中心報導台中市梧棲養豬場，爆發非洲豬瘟，豬場在運送病死豬隻，到化製場過程，所填報的化製單，出現三聯單疑雲，數字彼此有落差，懷疑有遭到塗改與偽造，檢方已經分案調查。另外，霧峰的"燕圾湖"，今天（30日）被空拍到，廚餘坑疑似溢流，擔心影響用水安全，議員怒轟要環保局長下台負責！民視 ・ 1 天前
PFAS污染恐影響健康！專家提醒日常生活避毒秘訣
前幾年日本大阪發生地下水及河川污染事件，當地上千民眾血液檢驗結果發現過量全氟／多氟烷基物質（PFAS）數值超標。 長庚醫院臨床毒物中心主任暨腎臟科系教授級主治醫師、長庚大學中醫系臨床教授顏宗海指出，PFAS是人工化合物，可細分為PFOA、PFOS、PFHxS及PFNA等，種類多達1.5萬以上，具有耐高溫及化學穩定性，可以防水、防油、防汙，廣泛應用於工業及消費品中，像是Goretex衣服、防油紙袋、鐵氟龍不沾鍋塗層。 由於PFAS具有不易分解的特性，除了造成環境汙染，也會導致健康危害，根據美國國家健康營養調查報告發現，98％的美國人血液中都含有PFAS。PFAS的人體半衰期為3.2～5.4年，進入人體後，會分布在肝、腎、血液、甚至胎盤中，容易造成血脂異常、肝功能異常，以及增加新生兒體重降低、懷孕婦女罹患高血壓或子癲前症的風險；動物實驗則顯示，會增加腎臟癌及睪丸癌風險。 顏教授小提醒：日常生活中盡量不要使用防油紙袋，若使用不沾鍋，應避免高溫空燒及刮傷鍋面，如果鍋面出現刮痕，一定要汰換。 （本文摘自<常春月刊>、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·不只塑膠害罹癌率up！她常春月刊 ・ 12 小時前
中市廚餘僅3地可掩埋 議員質疑未設防水塑膠布及污水引流管恐汙染環境
廚餘遭疑是此次台中一處養豬場爆發非洲豬瘟，多位民進黨議員質疑目前環保局已修改廚餘改為焚化，但仍有沙鹿、文山、后里三處掩埋場要掩埋，但據了解底部並無鋪設防水塑膠布及沼氣、污水引流管，萬一污染土地該如何；環保局長陳宏益對此表示，中央有說原有文山、霧峰、后里掩埋場有缺失會改善，對於廚餘掩埋由12處修改為3自由時報 ・ 1 天前
霧峰掩埋場現「廚餘海」 百噸廚餘緊鄰烏溪取水口
台中市 / 綜合報導 台中爆發非洲豬瘟，每天上百噸的廚餘無處可去，時代力量台中黨部拍下，霧峰象鼻坑的掩埋場，變成將近300噸的廚餘海，掩埋場下游3公里，就是取水口，甚至已經出現溢流的狀況，由於霧峰居民大多還是使用地下水，擔心餿水滲入土壤，汙染水源，30號台中市議會質詢，議員不分黨派輪番砲轟，掩埋場每天倒入上百噸廚餘，形成另一種「燕圾湖」，另外有議員質疑廚餘覆土是否合乎規定，環保局長陳宏益被逼問之下，坦言第一時間來不及處理。 霧峰廚餘掩埋場，空拍畫面曝光，現場累積300公噸廚餘，形成一片廚餘海，霧峰掩埋場，從10月24號一直到28號，陸續倒了3百公噸廚餘，但廚餘坑旁邊2百公尺就是烏溪，下游3公里處就是取水口，在霧峰地區多數民眾日常，還是使用地下水，如今上游被大量倒廚餘，甚至已經出現，水源溢流的狀況，擔心水源會遭污染。時代力量台中黨部執行長鄒明諺說：「餿水滲入倒土壤後，肯定會影響到我們霧峰居民的民生用水和農業用水。」台中爆發非洲豬瘟，中央下令禁止餵廚餘，市府一開始決定將廚餘掩埋，被質疑為何不焚化，有議員砲轟，掩埋場每天倒入上百噸廚餘，痛批根本是另一種「燕圾湖」，議員江和樹更質疑，霧峰廚餘坑，深度近兩層樓高，廚餘倒到快滿出來，是否有依照規定做掩埋，環保局長陳宏益被一再逼問下坦言。台中市議員江和樹(眾)VS.台中市環保局長陳宏益說：「中央的規定是每50公分要覆土30公分，你有這麼做嗎，有照規定做嗎，那個地方，第一時間應該沒辦法，第一時間因為車一直進來。」環保局處理廚餘的作為，議會上不分黨派輪番砲轟，中市府螺絲掉滿地。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
氣溫升高1℃，糖分攝取跟著增加 特定族群健康風險加劇
氣候變遷和全球暖化竟與罹患糖尿病、肥胖可能有關？CNN報導，炎熱天氣讓人對含糖飲料、冰淇淋等冰涼的甜食更加愛不釋手，而最新研究發現，氣溫升高可能因此導致民眾不知不覺吃下更多糖，而糖分攝取過量將帶來更多健康威脅，尤其弱勢族群更是首當其衝。研究追蹤萬戶家庭 氣溫增1°C人均多吃下0.7公克糖研究團隊分析了2004年至2019年間、4萬至6萬戶美國家庭的食品購買數據，追蹤同一批家庭長達十多年的消費模式，接著再將這些購買決策與各地區的氣象數據，包括溫度和濕度等進行比對。研究結果顯示，隨著氣溫上升，民眾攝取的糖分也隨之增加，主要來自汽水、果汁等含糖飲料。特別是在12°C至30°C的區間，氣溫每升高1°C，每人每日的糖分攝取量就增加0.7公克，雖然看起來不多，但累積下來差異可觀，氣溫從12°C升到30°C，美國人每天攝取的添加糖就從約2公克暴增到超過15公克。氣候變遷讓人愈吃愈甜？糖分超標恐引發多重疾病研究作者之一、英國卡地夫大學環境科學與永續發展Pan He講師解釋，較熱的天氣會使身體流失更多水分，就有更多人可能選擇冷飲、汽水和冰淇淋等冰涼甜食來補充水分和降溫。而攝取過多糖分會帶來多種健康問題，常春月刊 ・ 12 小時前
灑幣人工增雨失敗收場 德里空污仍嚴重
（中央社記者李晉緯新德里31日專電）印度德里近期完成3次人工增雨，花費逾1000萬盧比（約新台幣346萬元），但未帶來明顯水氣，計畫失敗之際，當地空污持續惡化，街頭仍是一片霧茫茫。中央社 ・ 7 小時前
灰頭土臉 印度人造雨抗霾害？
印度首都新德里霾害嚴重，政府(28號)在市區上空進行人造雨，試圖藉此清除空氣中的有毒汙染物，但專家直言，這是 治標不治本，唯有嚴格立法，針對工業、交通及建築等各類 空汙排放源，徹底減量，才是改善空...大愛電視 ・ 1 天前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
范姜彥豐二度聲明！手握鐵證打臉王子「說法前後矛盾」
范姜彥豐指控妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引發輿論。王子第一時間跳出來道歉，承認與粿粿間存在「超越朋友界線」的感情，但矢口否認介入他人家庭，對此，范姜彥豐31日晚間，再次發表律師聲明，直指王子的發文存在明顯矛盾。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 13 小時前
林芳郁失智親臨現場 賴清德暖舉曝光：我質詢過你「要原諒我哦」
[Newtalk新聞] 總統賴清德今（31）日下午接見「第35屆醫療奉獻獎得獎人」，特別的是，晚年罹患失智症的醫師林芳郁也親臨現場。據了解，賴總統一到場就先向林打招呼，並致意說，「看起來很勇健、精神很好」。隨後致詞完畢來到拍照環節時，賴清德體諒到林芳郁身體不便，因此特別與林的老同學葉金川，一起前去座位區合照。由於林曾於2008年擔任行政院衛生署長，而當時賴清德擔任立委，也藉此機會對他打趣說，「我以前質詢過你耶，要原諒我哦。」據指出，現場氣氛十分溫馨。 賴清德致詞時表示，在總統府親自接見醫療奉獻獎得主，並表達祝賀與感謝是莫大的榮幸，也代表全體國人感謝所有獲獎人在醫療領域無私的奉獻，為人民的健康提供最好的服務。 賴清德指出，醫療奉獻獎的評選過程極為嚴謹，並非依據門診量或知名度評定，或頒發給名醫，而是頒發給願意在人煙罕至之處持續奉獻、超越自我的醫師或醫療服務人員，該獎項可以說是醫界的典範。他曾擔任厚生會會長並參與過醫療奉獻獎的評審工作，深知獲獎不易。因此，對每位得獎人都非常欽佩，對大家的奉獻更是由衷感激。 賴清德表示，今年獲得「團體醫療奉獻獎」的羅東聖母醫院社區醫學部，駐診地點從宜蘭北端頭城新頭殼 ・ 1 小時前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 1 天前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前