落實環境永續 台中慈濟醫院攜眷大安淨灘齊心護海岸

台中慈濟醫院與協力廠商參與大安區溫寮漁港海岸線淨灘。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中慈濟醫院於台中市大安區溫寮漁港海岸線舉辦淨灘活動，落實環境永續與環保愛大地。簡守信院長親自帶領醫護、行政人員及家眷，和醫院協力廠商共七十位，彎腰清理海岸廢棄物，守護海岸生態。

簡守信院長（右１）帶領醫護同仁淨灘。（圖/記者廖妙茜翻攝）

參與人員分工合作，沿海岸撿拾散落的塑膠製品、保麗龍、漁業廢棄物及生活垃圾，兩小時內共清出一般垃圾290公斤、可回收物20公斤，一袋袋成列數量可觀。第一次參加淨灘的同仁表示，親眼看到垃圾對海岸環境造成的影響，深刻體會應從源頭減塑與資源回收的重要性。

護理部教學護理師魏杏蓉帶著兩位小孩淨灘。（圖/記者廖妙茜翻攝）

影像醫學部醫師王耀明第二次參加淨灘，他主動將一般垃圾和回收物分成兩袋裝。王醫師表示，醫療與環保其實息息相關，預防疾病和保護環境同樣重要，在醫院值班常盯著影像片子也對視力不好，出來看看遠方和接觸大自然從事有意義的淨灘。護理部教學護理師魏杏蓉帶著兩個孩子淨灘，他指出，平時在臨床照顧病人、服務同仁，走出醫院和同仁一起清除海岸垃圾，內心感到踏實與成就，同時指導小孩如何分類，對親子都有教育意義。

影像醫學部醫師王耀明自動將垃圾和可回收物分成兩袋裝。（圖/記者廖妙茜翻攝）

簡守信院長也帶著孫子來淨灘，示範將寶特瓶內水倒空再放入回收袋。簡院長表示，醫院不僅肩負守護大眾健康的責任，將關懷延伸至生活環境與自然生態。同仁攜家帶眷自動自發參與淨灘，代表環保意識已經落實到下一代，並凝聚眾人力量改變環境，省思人類對大地的破壞如此嚴重，期盼同仁日常生活能落實環保，並把環保意識帶回家庭與社區。

台中慈濟醫院與協力廠商淨灘，清出一般垃圾290公斤、可回收物20公斤。（圖/記者廖妙茜翻攝）

「淨灘、資源回收、節能減碳，落實節能減廢是企業責任。」總務室主任楊栢勳指出，醫院每年一次淨灘、每月一次資源回收站做分類，同仁實踐證嚴法師「用鼓掌的雙手做環保」的理念。楊栢勳補充，院內用過的注射筒、透析用的人工腎臟等生物醫療廢棄物，年回收38.5萬噸製造再利用，占總廢棄物兩成以上。醫院也實施電力控管落實節能，今年獲台灣永續能源研究基金會頒發的淨零「綠級標章」。未來將持續推動節能與環保活動，為地球盡一份心力。