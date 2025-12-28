落實留守制度 冬季登山別開玩笑

高山降雪，雪霸及玉山國家公園接連有登山民眾失溫死亡或失聯。消防署指出，低溫、強風及積雪環境將增加失溫、滑墜與迷途風險，且部分高山路段通訊不良，救援難度高，應審慎評估是否進入高山活動。國家公園署也呼籲，雪季登山高風險，山區酷寒超乎想像嚴峻，切勿掉以輕心。

除雪管處轄內2件山難，玉管處轄內則連傳2起失聯。行經南二段的4人登山隊伍，未在預定時間抵達山屋，家屬報案；所幸28日一早高雄市消防局與該隊伍取得聯繫，確認人員平安，撤銷報案。另名24日獨攀玉山後四峰的山友，因遲未返回山屋，同住山友報案，所幸翌日清晨平安歸來。

玉管處表示，2起失聯和遲歸，動員大量救援人力，除證明山區氣候難以預測，更凸顯通訊不便與登山計畫回報的重要性，呼籲參與高難度行程應攜帶衛星通訊，並建立完善「登山留守制度」。

玉管處建議，留守人掌握每日行程、撤退計畫，了解山區通訊盲區的分布；聯繫不上隊伍時，能初步判斷是訊號不佳或失蹤，避免過早報案導致資源浪費，或過晚報案延誤救災。隊伍即時向留守人更新動態，能有效安撫家屬情緒。

國家公園署提醒，根據天氣預報，元旦假期將再有強烈冷氣團，而低溫環境下，手機、相機等電子設備電池續航力易大幅下降，應攜帶備用電源避免失聯。資深嚮導則說，再怎麼喜愛登山，都會選擇在春、夏、秋季上山，畢竟冬季登山可不是開玩笑。