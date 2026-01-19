落實稽徵業務維護租稅公平 嘉縣府即日起清查115年地價稅稅籍及使用情形

嘉義縣政府財政稅務局公告，自即日起開始展開115年度地價稅稅籍及使用情形清查作業。（圖/記者陳惲朋攝）

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】嘉義縣政府財政稅務局為落實稽徵業務並維護租稅公平，即日起開始展開115年度地價稅稅籍及使用情形清查作業，縣府將以自用住宅用地、工業用地、課徵田賦土地及各項減免稅地為主要查核對象。

財政稅務局表示，自用住宅用地除查核戶籍設籍是否符合規定外，並檢核房屋是否有無營業及租賃情形；工業用地則以工廠登記有無被註銷、是否按工業主管機關核定規劃使用、有無停工或歇業為清查重點；課徵田賦土地，將實地勘查是否變更作非農業使用及查核經核准興建之農舍有無增改建或變更使用或鋪設水泥地等情事；另減免稅地，清查的重點以非供公共通行道路使用的免稅土地、公共設施保留地及有出租收益之國有土地為主。

廣告 廣告

財稅局提醒納稅義務人，已核准按特別稅率或減免地價稅之土地，倘土地使用情形變更，致原適用特別稅率或減免地價稅之原因、事實消滅時，應於原因發生之日起30日內，主動向該局申報恢復按一般用地稅率課徵地價稅，以免被查獲依土地稅法第54條規定追補應納稅額，並處短匿稅額3倍以下之罰鍰。

清查期間，清查人員均配戴識別證，請土地所有權人（或使用人、管理人、典權人）配合及協助，如經查獲有應改課或補徵地價稅者，該局將主動發函通知納稅義務人，如有異議者可於接到該通知函後儘速提出申復，該局將派員複勘，將複勘結果通知納稅義務人。如對地價稅相關事項有疑義時，可利用該局免費服務電話0800076969，或撥打總局電話05-3620909分機814至821、823，民雄分局05-2260505分機111至116詢問，將有專人服務。