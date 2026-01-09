落實穿梭外交！才與習近平互動 南韓李在明13日與高市早苗會談

青瓦臺今日證實，李在明預計13日至14日前往日本奈良，並與日本首相高市早苗會晤。（翻攝自臉書@이재명）

南韓總統李在明甫結束訪中行程，青瓦臺今日證實，李在明預計13日至14日前往日本奈良，並與日本首相高市早苗會晤。此次訪日會成李在明繼任以來第5次與日本首相進行會談，也被視為延續「穿梭外交」。

據《韓聯社》報導，南韓青瓦臺今（9日）表示，李在明應高市早苗邀請，將於下週二（13日）、下週三（14日）邀請訪問奈良縣，將展開2天1夜的訪問日本行程。此外，奈良為高市早苗的故鄉。

青瓦臺說明，李在明13日下午抵達奈良，接著與高市早苗舉行峰會並共進晚宴，次日，李在明將與高市早苗出席交流活動、僑胞座談會等行程後返國。青瓦臺指出，盼透過此次訪日，除了彰顯穿梭外交的意義，也鞏固日韓的未來。

事實上，李在明去年10月底出席在慶州舉行的亞太經合組織（APEC）領袖會議期間舉行韓日峰會時，曾依經常互訪「穿梭外交」精神向高市早苗表示，「下次應由我訪問日本，若可行，希望前往奈良縣」。

李在明日前訪問中國，才開心與中國家主席習近平熱絡互動。（翻攝自臉書@이재명）

青瓦臺說明，在時隔約2個半月再次與高市早苗會晤之際，李在明將就地區與國際議題，以及經濟、社會、文化等與民生息息相關的多個領域，討論加強合作的方案。

特別是在近期中日之間矛盾升溫的情況下，韓日兩國領袖將就此進行何種對話，也備受關注。李在明就任以來出席5次日寒峰會，此次也是前首相石破茂辭職、高市早苗上任後的第二次韓日峰會。

