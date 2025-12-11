落實系統性治水 政院盼立院儘速審議通過明年度總預算

行政院副院長鄭麗君今日主持行政院會。行政院提供



經濟部今(12/11)日於行政院會報告「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫預算未通過可能遭遇治水問題」，行政院副院長鄭麗君表示，因氣候變遷帶來極端降雨及複合性災害持續增加，各地治水工作更需持續推動，行政院於明年度預算中編列4年1000億元治水計畫，盼立法院能夠儘速進行審議。

鄭麗君指出，自從「易淹水地區水患治理計畫」及「前瞻基礎建設治水計畫」推動迄今19年來，總計投入2698億元。中央持續協助地方政府加速改善水患，各縣市河川及區域排水平均治理率已由19%提升至45%，顯見治水工作已有初步成效。

廣告 廣告

她說，因氣候變遷帶來極端降雨及複合性災害持續增加，各地治水工作更需要持續推動。行政院除已編列「丹娜絲風災」及「花蓮馬太鞍溪」復原重建預算，各地方政府治水需求仍高，顯見系統性治水有其重要性。為利治水防洪工程加速進行，行政院會已於今年7月31日作成決定，請經濟部修正計畫。系統性治水期程為4年1000億元，請各部會與地方政府落實系統性治水，善用圖資對接，進行系統性分析，並協助地方政府提出有效治水計畫，進行上、中、下游流域整體有序的治理。

鄭麗君請經濟部與地方政府勘查研商後，加速辦理相關工作，尤其本計畫已盤點各縣市具急迫性的重點河川排水所需治水預算，現在非常重要的是希望在明(2026)年能立即展開，只是115年度中央政府總預算案於今年8月送到立法院後，迄今尚未進行審查，對明年要展開的系統性治水工作造成相當影響，各地區淹水風險也會增加，企盼立法院能夠儘速進行審議。

鄭麗君強調，此計畫於2025年12月4日即已核定，過去一段時間，各部會都與地方政府持續研商各項相關計畫，希望各部會能夠積極跟立法院溝通，爭取各界及各地方政府支持，讓總預算案可以順利通過，協助地方政府提報的治水工程能順利在明年汛期前開工，早日降低水患風險。也希望各地方政府在汛期前加強相關疏浚清淤工作，共同降低災害帶來的衝擊，讓這項計畫朝「最小淹水面積、最快退水時間、最高安全標準」3項治水目標共同邁進。

更多太報報導

再喊話立院速審總預算 政院憂減稅福利、婚育宅、治水受影響

總預算遲未交付審查 行政院喊話立法院 ：生育給付、TPASS、治水…恐受影響

卓榮泰赴宜蘭勘災 允諾蘇澳分洪道納四年1000億治水預算中