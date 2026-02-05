落實綠色飛行 華航獲永續燃油轉型獎

（中央社記者余曉涵台北5日電）中華航空今天表示，在第4屆天合聯盟SkyTeam航空飛行挑戰（The Aviation Challenge, TAC）再獲肯定，獲得永續航空燃油轉型影響獎，讓世界看到台灣在航空業的永續成果。

中華航空落實淨零碳排，目前從桃園國際機場出發航班都有添加2%至5%永續航空燃油（SAF），去年首度在前往曼谷的CI831航班，將SAF添加比率提升到40%，歷來最高。

華航今天發布新聞稿表示，在第4屆天合聯盟SkyTeam航空飛行挑戰中，憑藉首度於台灣添加40%永續航空燃油的示範航班，並積極推動在地與國際組織及產業價值鏈轉型影響力，獲得組織轉型獎-永續航空燃油轉型影響獎。華航同時藉由多項創新作為與跨單位團隊協作，入圍年度開創者獎及年度團隊獎。

這屆SkyTeam航空飛行挑戰集結全球22家航空公司、逾80個航班響應，創下歷年最大規模，活動聚焦航線優化、維修改善、減重措施與SAF應用等永續作為，促進盟航間成功經驗交流，共同推動綠色飛行。

華航表示，今年也獲頒民航局永續發展獎，表彰2025年4月率先以CI839高雄飛往曼谷及CI220松山飛往羽田等航班添加SAF，寫下國內SAF試行計畫中最高的國籍航空添加紀錄；同時榮獲桃園國際機場公司「2025年機場夥伴永續行動競賽」企業組特優獎。

國籍航空積極推廣永續燃油，外籍航空則鎖定台灣旅客赴日市場。AirAsia今天宣布旗下馬來西亞亞洲航空持續加速其第五航權（Fifth Freedom）航線拓展策略，6月15日起推出「高雄-大阪」航線，該航線將作為「吉隆坡-高雄」航線的延伸航段。（編輯：張雅淨）1150205