落實習川會共識！中美經貿高層通話 下一步開展務實合作

近來中美經貿對話頻繁，再釋正面訊號，大陸國務院副總理何立峰與美國財長貝森特（Scott Bessent）昨晚舉行視訊通話，強調落實習川會共識，下一步將開展務實合作與妥善解決關切問題。

大陸國務院副總理何立峰與美國財長貝森特（Scott Bessent）５日晚舉行視訊通話。（資料照／新華社）

據《新華社》報導，12月5日晚，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）舉行視訊通話，雙方圍繞落實好中美兩國元首釜山會晤和11月24日通話重要共識，就下一步開展務實合作和妥善解決經貿領域彼此關切，進行了深入、建設性的交流。雙方積極評價中美吉隆坡經貿磋商成果執行情況，表示要在兩國元首戰略引領下，繼續發揮好中美經貿磋商機制作用，不斷拉長合作清單、壓縮問題清單，推動中美經貿關系持續穩定向好。

貝森特則在X上發文，稱與中方討論持續落實美國總統川普（Donald Trump）和大陸國家主席習近平10月底在韓國釜山會面達成的共識，目前「進展良好」，並重申美國將履行承諾持續與大陸接觸。該協議包括美國同意降低對大陸關稅，以換取北京打擊非法芬太尼貿易、恢復購買美國大豆以及保持稀土出口暢通。

據《路透社》報導，貝森特3日在「紐約時報DealBook峰會」上表示，總統川普已讓全球開始「習慣」美國設定15％至20％的全面進口關稅，並稱大陸正按進度履行美中貿易協議內容，包括採購1200萬公噸黃豆，預計可在2026年2月底前完成採購。

葛里爾4日在華盛頓出席一場會議時則指出，美中貿易規模可能進一步縮小，美國不過度依賴大陸，有助達成貿易平衡，並稱總統川普上任後，美中貨物貿易規模下降25%，是朝著「正確方向」邁進。

