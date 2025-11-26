落實職安衛生環境水利署榮獲公共工程金安獎

▲水利署2件工程及人員榮獲公共工程金安獎。其中優等獎是南水分署「荖濃溪(里嶺)伏流水統包工程」。（圖／水利署提供）(120.9 kb)

[NOWnews今日新聞] 勞動部今日舉辦「第19屆推動職業安全衛生優良工程金安獎」頒獎典禮，經濟部水利署以「荖濃溪(里嶺)伏流水統包工程-水管橋工程」榮獲優等獎，「烏溪伏流水第三期(工區2)統包工程」獲得佳作。另外，陳億全副工程司也獲得金安獎人員類甲等肯定，展現水利署長期推動職業安全衛生管理的卓越成績。

水利署表示，今年獲奬的2件工程，自規劃設計到施工階段，均落實風險評估，並於施工期間積極創造優質施工環境，確保各項作業安全。獲獎的2件工程及人員實績如下：

▲水利署2件工程及人員榮獲公共工程金安獎肯定，圖為中水分署團隊合影。（圖／水利署提供）

一、「荖濃溪(里嶺)伏流水統包工程-水管橋工程」設計納入營建八化，工程規劃設計即考量本質安全，選擇施工危害較低之工址及工法。職安現場施工面，設置創新移動式休息區，以新創ALL IN ONE 銲接工作車因應帶狀施工環境，施工廠商並開發專利鎖固工具，降低勞工人因性傷害，落實照顧勞工安全。

二、「烏溪伏流水第三期(工區2)統包工程」推動職安與時俱進，導入AI偵測系統輔助監督人員裝備落實情形，以及自動發布工地異常狀況警告，並以人臉辨識系統執行工區智能進出管制，因應河道作業及沉箱施工等高風險項目，於工區上游設置自動水位監測通報系統，並客製該工程專用鋼模之施工平台及過路棧橋，打造安全作業環境。

▲水利署2件工程及人員 榮獲公共工程金安獎佳作—中水分署「烏溪伏流水第三期(工區2)統包工程.（圖／水利署提供） (137.33 kb)

另水利署中區水資源分署陳億全副工程司，獲得金安獎人員類甲等肯定。陳副工程司努力推動職安衛，建立工程業務主管及同仁，一律需取得至少營造業甲種業務主管證照，以及台灣職安卡文化，落實與中區職安中心安全伙伴計畫執行，並擔任勞動檢查單位之職安輔導委員及講師，並曾於109年榮獲勞動部推行職業安全衛生優良人員功績獎。

獲得金安獎是對整個團隊最大的鼓勵，也是對水利署落實職業安全衛生環境的肯定，水利署將持續運用數位科技於營建工地安全管理，並秉持尊重生命、照顧勞工及營造安全工作環境的信念，形塑勞工為本的文化，打造讓工作者擁有「安全、安心、安康」的工作環境。

