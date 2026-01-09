落實藝術教育平權 十年「『聲』根」築起勇敢逐夢舞臺

《Sistema Taiwan 愛樂種子公益音樂教育計畫》公益提琴課程。

為落實藝術教育平權，教育部自106年起補助社團法人台灣愛樂種子協會，推動《Sistema Taiwan 愛樂種子公益音樂教育計畫》，透過募集樂器、提供師資、規劃完整課程及辦理公益提琴課程深入教育第一線，提供弱勢及偏遠地區學生音樂學習機會。為展現計畫執行十年的豐碩成果，將於115年1月11日（星期日）下午2時於新北市藝文中心演藝廳舉辦「勇敢逐夢10：十年聲根公益提琴課程成果分享會」，共同見證孩子們以音樂翻轉生命的感動時刻。

《Sistema Taiwan愛樂種子公益音樂教育計畫》源自委內瑞拉知名的「El Sistema」音樂教育理念，強調音樂不只是藝術，更是一場「音樂社會運動」，讓孩子們在學習提琴的過程中，不僅習得技藝，更培養出努力不懈與團隊合作的精神，將音樂轉化為正向能量，藉此強化自信心以幫助自我面對現實挑戰。教育部自106年起支持本計畫招募專業師資，至今服務新北市及桃竹苗地區近60所學校、超過4160堂分部課及376堂弦樂合奏課，累積近 5萬0,899人次，為資源相對匱乏的孩子提供穩定的音樂學習環境。

教育部表示，這場成果分享會不僅展現了十年來「聲」根基層的藝術教育成果，更是產、官、學三方跨域合作的最佳典範，透過政府推動政策、學界專業指導與民間企業資源的共同挹注，點燃學子勇敢逐夢的勇氣，讓藝術教育的種子在臺灣各個角落持續發芽、茁壯，並藉此傳遞「音樂能改變生命」的深刻契機。

本次成果分享會適逢計畫推動十週年，演出陣容匯聚了來自全臺灣14個分部課與3組弦樂合奏團的中小學生，節目內容精彩多元，曲目涵蓋經典古典音樂與臺灣在地歌曲，例如：Yasushi Akutagawa:TRIPTYQUE for String Orchestra、Handel:The Arrival of the Queen of Sheba, Mov.4以及多首膾炙人口、展現臺灣文化底蘊的經典曲目，歡迎民眾踴躍到場欣賞。「勇敢逐夢10：十年聲根公益提琴課程成果分享會」於1月11日（星期日）於新北市藝文中心演藝廳辦理，免費索票入場，更多成果分享會相關資訊請洽愛樂種子｜Sistema Taiwan (02)8942-3921。

（資料來源：教育部）