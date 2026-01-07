落實誠實從教育開始 永慶舉辦第4屆徵文比賽區域範圍再擴大

【地產中心／台北報導】2026年度"埋下誠實的種子~第四屆永慶誠實徵文比賽"由永慶慈善基金會主辦，現已開跑！今年賽區擴展至台北市、新北市、大台中地區（台中、彰化、南投、雲林）、台南市和高雄市，並新增竹苗賽區（新竹縣市+苗栗縣）。徵件截止日期為4月10日，歡迎所有國中和小學生們踴躍提筆分享屬於自己的誠實故事。

永慶慈善基金會董事長趙怡表示，在當今社會追求速成、競爭激烈的情況下，有些人會選擇不誠實的手段來取得成功。然而，唯有誠實地面對自己，個人才能真正成長、實現自我價值。誠實需要勇氣，它代表在喧囂中說出真相，在華麗外表中承認缺點。這種誠實可能看似樸素，卻能在競爭激烈、變化快速的社會中，成為人們安全感和信任感的來源。

為了引導學子感受誠實的重要價值，永慶慈善基金會與聯合報系合作舉辦"埋下誠實的種子~第四屆永慶誠實徵文比賽"。比賽由永慶房產集團旗下五品牌：永慶房屋、永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產贊助，並邀請台北市、新北市、新竹市、台中市、台南市及高雄市政府教育局擔任指導單位。希望透過寫作，讓學生們了解誠實的重要性，並分享他們對誠實的看法，讓誠實的種子萌芽生長。

比賽分為三個組別：國小中年級組、國小高年級組和國中組。國小中年級組以"我心目中的誠實小英雄"為題，希望學生透過反思誠實小英雄的行為和特質，發現誠實的價值並成為自己的榜樣。

國小高年級組以"那一刻，我選擇誠實"為題，鼓勵學生從生活經驗或實際案例中，探討選擇誠實的不易和帶來的感受，進一步體會誠實的價值，並期勉學生在未來遇到類似情況時，能夠堅持誠實。

國中組以"誠實與信任"為題，邀請學生思考誠實在人與人之間的關係中扮演的角色，以及誠實在社會中的重要性和影響力。

2026年永慶誠實徵文比賽起跑，邀請雙北、竹苗、中彰雲投、台南和高雄的國中小朋友，寫下你的誠實故事。永慶房產集團提供

自2023年舉辦第一屆以來，永慶慈善基金會已舉辦三屆"埋下誠實的種子~誠實徵文比賽"，得到許多學童、家長、老師和政府的支持和熱情參與。迄今已收到超過700所學校、1.8萬篇學生的誠實故事，顯示永慶在種下誠實種子方面的努力已在全台蓬勃發展。

趙怡董事長表示，每次舉辦誠實徵文比賽都會被許多純真感人的故事所打動。因此，我們希望將過去獲得首獎的動人故事和精彩畫面展現給更多家長、老師和孩子。不僅是獎勵獲獎學生，也希望能激勵更多孩子參加比賽。畢竟，他們是未來社會的主人翁，希望他們能早日培養出誠實的美德。

"埋下誠實的種子～第四屆永慶誠實徵文比賽"將選出每組的前5名和30名佳作。前5名和30名佳作將獲得象徵榮譽的獎狀，前5名還將獲得1500元至3000元不等的獎學金。歡迎台北市、新北市、竹苗地區（新竹縣市、苗栗）、大台中地區（台中、彰化、南投、雲林）、台南市及高雄市的公私立國中和小學生踴躍報名參加。

2026第四屆永慶誠實徵文比賽報名資訊

