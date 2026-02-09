落實資源回收 頭城送鎮民環保好禮

頭城鎮民落實垃圾分類，鎮公所致送每戶鎮民鄉親「二合一」環保好禮；吉祥夜市即將屆滿二周年，鎮長蔡文益邀請大家於二十七日連續假期首日蒞臨吉祥夜市，拿百元HAPPY券。（記者林坤瑋攝）

記者林坤瑋／宜蘭報導

頭城鎮長蔡文益為感謝全體鎮民落實垃圾分類、共創永續資源循環環境，九日宣布鎮公所辦理全面性「資源回收家戶宣導感恩活動」，致送每戶鎮民鄉親「二合一」環保好禮；蔡文益同時宣布，頭城吉祥夜市即將屆滿二周年，鎮公所將於二月二十七日下午五時盛大舉辦「頭城吉祥夜市二周年慶」活動，公所也準備百元HAPPY券要送給現場鄉親朋友，數量有限，送完為止。

蔡文益說，資源回收家戶宣導感恩活動，發送對象，以設籍於頭城鎮的家戶為限，依據民國去年十一月十四日戶政單位統計目前全鎮計有設籍一萬一千五百十三戶，每戶致送一份環保好禮為洗衣精一瓶加洗碗精一瓶，宣導活動自九日起至十三日展開，將透過清潔隊、里幹事及及里鄰長的協助發送宣導，以感謝回饋全體鄉親在資源回收工作上的努力。

廣告 廣告

蔡文益表示，頭城吉祥夜市即將屆滿二周年，規模亦持續擴大，集結超過一百五十個特色攤位，涵蓋在地小吃、異國美食及娛樂遊戲等多元內容，成為宜蘭地區攤位數量最多、最具人氣的夜市之一。公所將於二十七日下午五時舉辦「頭城吉祥夜市二周年慶」活動活動當日公所有準備百元HAPPY券要送給現場鄉親朋友，數量有限，送完為止，讓參與的鄉親都能滿載而歸。

蔡文益誠摯邀請大家於二十七日連續假期首日蒞臨吉祥夜市，一起來住頭城、吃海鮮、逛夜市、歡慶二周年，共享「幸福榮耀．圓夢頭城」。