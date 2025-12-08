落實賴總統成立兒家署政策 衛福部：拼明年正式掛牌

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

立法院社福及衛環委員會8日審查「兒童托育服務法草案」，邀衛福部次長呂建德出席，針對賴清德總統於11月16日宣布將成立「兒少及家庭支持署」（兒家署），呂建德表示，目前「衛福部組織法」修法草案已經在行政院審議，希望明年能夠送入立院審查，並讓兒家署明年正式掛牌運作，屆時將與相關單位共同進行網路成癮等問題處置。

針對賴清德總統宣布將成立兒家署，衛福部次長呂建德表示，目前修法草案已經在行政院審議，希望明年能夠送入立院審查，並讓兒家署明年正式掛牌運作。（圖／資料照片）

呂建德表示，賴清德總統、行政院長卓榮泰等領導高層均高度關注兒家署設置進度。本次為衛福部第二次組織變動，不僅增設兒家署，也將整合現有司署進行組織改造，提升行政效能並符合社會需要，並提升行政效能。

呂建德指出，兒家署成立後，將與相關單位共同處置青少年網路成癮等問題。網路成癮與過度暴露是全球兒少族群面臨的重要問題，可能衍生精神健康相關議題。他舉例澳洲已明定16歲以下禁止使用社群網路，衛福部也將基於兒少最佳利益原則，進行最妥適的處置。待兒家署成立，將與國家通訊傳播委員會（NCC）等相關組織共同討論，研議最佳因應作為。

同時，衛福部也推進長照政策升級。明年元旦「長照3.0」即將上路，將全年齡失智者納入給付範圍。呂建德表示，新版長照政策將推出「失智症防治照護政策綱領3.0」專章，重點涵蓋失智照護資源布建、因應不同失智程度的適切照護、年輕型失智症的多元照護方案，以及失智專業人才培訓等，以持續優化我國失智照護政策。

另外，長照3.0將依病程分級提供服務。呂建德說，極輕度與輕度且具行動能力者，可至失智據點；如有BPSD（行為心理症狀）者，可至權責型失智據點；符合長照需要等級者，可使用居家或社區式照顧服務；需24小時密集照顧者，可至失智團屋或住宿式機構失智專區。

呂建德強調，對青年失智者而言，保護其就業權至關重要。衛福部將與勞動部密切合作，在患者確診後進行職務再調整與再設計，提供個案協助。國健署也將持續提高年輕人對失智症的自我認識與警覺。





