落實身障者就業及推動職場共融 南市勞局獲三大獎肯定

南市勞工局長王鑫基、就促科長沈淑敏秀出身障就業服務榮獲的三大獎項，並邀雲嘉南區職務再設計專員及受輔導視障者分享。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府勞工局致力提升身心障礙者就業及推動職場共融，今年榮獲「亞太暨臺灣永續行動獎金獎」、「臺灣健康城市暨高齡友善城市健康平等獎」及「臺灣健康城市海報獎銅獎」三大獎項；勞工局長王鑫基及就業促進科長沈淑敏邀雲嘉南區職務再設計專員介紹如何運用各類輔具進行合理調整，協助身心障礙者克服職場障礙；視障者小彥也分享透過勞工局職務再設計及就服員協助錄取電話服務員，實現就業夢想歷程。

王鑫基局長表示，勞工局建立身心障礙者一條龍就業服務模式，規劃「典型就業、非典型就業、創業」三大服務，全國首創身心障礙者人力銀行資料庫，近三年成功媒合二千三百餘名身心障礙者就業，並輔導身障朋友透過居家就業展現專長，截至目前已服務百餘名身障者，就業率達七成，亦與企業合作培訓七十二名身心障礙企業講師，創造更多就業機會。

勞工局每年也針對身心障礙者開設十四班職訓班，提供技能培訓、創業輔導等資源，並率先全國設置晴天創意築夢坊展售平台，輔導逾三百位身障夥伴創業，累計銷售金額突破一億元，以多元型態促進身障者及弱勢族群經濟自立。

沈淑敏科長指出，勞工局近三年來共提供五百餘件職務再設計補助，總額超過八百餘萬元，協助企業購置輔具、調整工作流程、改善工作環境等，打造適合身心障礙者的就業職場，也強調獲獎是肯定勞工局促進身障就業平權努力，及見證市府與產業界共同推動聯合國永續發展目標（SDGs）的堅定決心。