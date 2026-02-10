落實輕重分流 3大關鍵紓解急診壅塞

農曆春節將至，過往各大醫院急診「塞爆」的景象是否會重演？台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁表示，根據目前掌握的開診數據與政策力道，對今年「紓解急診壅塞」抱持審慎樂觀態度。春節期間若遇氣溫驟降或群聚疫情，仍可能造成就醫需求激增，他呼籲民眾，若僅有輕微不適，請先透過APP查詢鄰近診所或特別門診；將寶貴的急診資源留給腦中風、急性心肌梗塞、重大創傷等重症患者，落實「輕重分流」，共同守護台灣春節的醫療韌性，避免急診壅塞的情形再度發生。

洪子仁特別提出支撐「急診不壅塞」的「三大關鍵」：一、誘因到位：十六億獎勵金催出基層開診率新高洪子仁指出，今年衛福部與健保署展現極大誠意，投入新台幣十六億元預算，針對春節開診的診察費、護理費及藥事服務費提供實質加成補貼。這項「有感」誘因直接反映在數據上：醫院開診率，最高已達七十六%。基層診所部分，除夕開診率由往年的二至七%大幅提升至三十七%，初五更預計高達四十五%。洪子仁分析，基層診所願意在此期間提供服務，是減輕急診負擔的「第一道防線」，能有效分流輕症病患，避免湧向醫學中心。

二、量能回歸：醫院擺脫「關床潮」，病床流動恢復正常。針對去年急診壅塞的主因醫護人力短缺導致的「關床」，洪子仁表示現況已大幅改善。以新光醫院為例，二○二三年十月曾因護理荒降載九十三床，導致內科慢性病人滯留急診等不到床；但隨著政策調整提高健保總額成長率拉升點值到○‧九五以上，增加醫院的財務韌性，讓醫院能為護理人員在內的所有醫事人員全面調薪。在政策與醫院的雙重努力下新光醫院已於去年九月全面恢復開床。他強調：「只要『後端』住院病床流動率快，急診就不會因病人候床而導致超量積壓。」目前流感與諾羅病毒疫情尚屬平穩，醫療量能足以因應。

三、政策與科技分流：近半年來推動的門診靜脈抗生素治療(OPAT)及周日與國定假日輕急症中心(UCC)，已成為分攤急診量能的新生力軍。此外，資訊透明化：健保快易通APP每三十分鐘更新資訊，讓民眾精準掌握「哪裡有診可看」。精準監測，衛福部首度細化「急診七大指標」，讓衛生局能即時動態調度，在壅塞發生前提早介入因應。