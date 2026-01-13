落實輪班輪休 賴清德：2024到2028要再增補3,000名消防人員

賴清德總統說，2024到2028要再增補3,000名消防人員。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 1月19日為消防節，總統賴清德今（13）日感謝全國所有消防、義消。他並說，2019年提出的「5年增補3,000人」目標已順利完成；從2024年開始到2028年，要再增補3,000名消防人員，強化消防救災能量。他也說，要持續落實合理的輪班輪休制度，透過定期檢討業務劃分、妥善人力配置、精簡勤務及規劃合理勤休方式，以減輕消防人員勤務負擔。

賴清德今上午接見114年「鳳凰獎」楷模得獎人，並致詞表示，很高興在「119消防節」前夕和所有「鳳凰獎」得獎人見面，並代表國家向全國所有消防、義消、防火宣導、救護、災害防救志工，以及長年投入消防教育的老師們致上最高的敬意與謝意。

賴清德指出，近年來受全球氣候變遷影響，極端天氣與複合型災害頻繁發生，讓事故現場更加瞬息萬變且充滿風險。然而每當警鈴響起，防救災夥伴總是義無反顧、無私無我，第一時間奔赴現場，心裡只想著「把人救出來」，英勇救人的精神與行動令人相當感佩。

此外，賴清德也感謝義消弟兄姊妹、防火宣導夥伴、救護志工及各災害防救團體，不只平時宣導避難與火災預防，災害發生時也積極投入救災與後勤，與政府及消防同仁團結一致，織起綿密的社會安全網，犧牲奉獻的精神真的非常了不起。

賴清德談及，雖然無法預測何時會發生災害，但政府一定會花更多心力、投入更多資源，做好各項準備，當大家的後盾。政府目前已經核定24項中程計畫、投入285億元，除了汰換裝備與改善廳舍，也導入AI職安管理，補助各縣市購置無人機與救災機器人，透過各項科技力量提升災情掌握與救援效率，降低第一線人員的風險。面對現場可能帶來的「創傷後壓力症候群」，政府也積極建立心理照護機制，挹注經費提供壓力檢測與諮商服務，希望給予第一線的英雄們更細膩的心理健康照顧。

在人力方面，賴清德表示，2019年提出的「5年增補3,000人」目標已順利完成；從2024年開始到2028年，要再增補3,000名消防人員，強化消防救災能量。同時也將持續落實合理的輪班輪休制度，透過定期檢討業務劃分、妥善人力配置、精簡勤務及規劃合理勤休方式，以減輕消防人員勤務負擔。因為只有守護好消防員的健康與權益，才能守護好國家與人民的安全。

最後，賴清德表示，農曆春節將至，歲末年終往往是消防人員勤務最繁重的時候，要再次代表國家感謝大家堅守崗位，讓國人能安心過好年。

