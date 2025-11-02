落實農業政策白皮書 竹縣推動農村再生工作獲甲等績優

新竹縣去年重點推動「綠色永續農村發展」與「青銀跨域創新」等五大主軸策略，獲中央甲等績優肯定。（竹縣府提供）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣政府完整落實以「永續農業、多元創新、幸福農民」為核心的「新竹縣農業政策白皮書」精神，於農業部農村發展及水土保持署辦理的「一一三年度農村再生執行績效考評」中，獲中央肯定榮獲全國縣市推動績效的甲等績優。

縣長楊文科表示，這項殊榮是中央對新竹縣政府多年來，於農村活化、產業創新及青銀共融等方面卓越工作的最高認可，同時也彰顯了縣府透過上位政策引導，成功將農村打造成具備永續韌性的現代化生活圈。

縣府將白皮書中「韌性、科技、安康」的主軸，以及「淨零生產、地產地消、樂學農遊、活力農村」四大政策方針，全面融入農村再生輔導策略中。在縣府「文化、科技、智慧城」的施政願景下，不僅致力於提升行政執行效率與跨局處資源整合，更著重於深化培力訓練，輔導社區將在地文化、產業與生態資源，轉化為具體的再生動能。

在實質績效方面，新竹縣去年重點推動「綠色永續農村發展」與「青銀跨域創新」等五大主軸策略。特別是在「青銀共融」方面，縣府鼓勵在地青年與經驗豐富的農村長者合作，激發出創新的農村產品與服務模式，使得新竹縣的農村在迎接高齡化社會的同時，依然充滿活力與創新。

農業處長傅琦媺指出，這份甲等績優的榮譽，是新竹縣所有農村夥伴、輔導團隊與縣府共同努力的成果，更是對縣府「優質、效率、團隊」理念的最佳證明。農業處將持續優化農村再生行政管理及輔導策略，以聯合國永續發展目標（SDGs）為導向，未來會更積極導入智慧農業與數位科技，協助農村產業鏈結升級、促進青年回流，並強化對綠色照顧與在地文化的推動，讓新竹縣的每一個農村都能實現永續發展。