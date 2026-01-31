落實長輩在地安老 醫養結合青銀共學 竹山竹秀苑揭牌

「竹山竹秀苑」日照中心開幕典禮

充實設施設備，秀傳醫療體系總裁黃明和更捐贈新台幣100萬元

竹山竹秀苑，讓長輩享有尊嚴快樂的晚年生活。

竹山竹秀苑位於中和里集會所二樓，緊鄰社區C級巷弄長照站。

南投縣邁向「在地安老」的重要里程碑！由前山基金會與竹山秀傳醫院攜手打造的「竹山竹秀苑社區長照機構」正式開幕。南投縣長許淑華出席揭牌時宣布，全縣「一國中學區一日照中心」的布建率已達87.5%，力拚今年底達成百分之百全覆蓋的目標，讓長輩在熟悉的社區就能享有專業與溫暖的照顧。

竹山竹秀苑位於中和里集會所二樓，緊鄰社區C級巷弄長照站，地點便利。該中心最大的特色在於結合竹山秀傳醫院的專業醫療資源，落實「醫療與長照一條龍」的服務模式。竹山秀傳醫院院長莊碧焜表示，中心內配備多功能復能設備，能提供30位失能或失智長輩混合型照護。秀傳醫療體系總裁黃明和更捐贈新台幣100萬元，用於充實設施設備，將此處打造為長輩延緩失能的健康堡壘。

除了硬體設施，竹秀苑更展現了代間教育的軟實力。試營運期間，特別邀請東海大學跨系所學生擔任志工，推動為期四週的「竹藝混齡共學」課程。大學生與長輩共同創作並進行義賣，不僅讓長輩重拾「被需要」的成就感，也讓青年學子在服務中學習生命教育，體現長照機構社區化的多元價值。

許淑華縣長強調，南投縣65歲以上長者已突破10萬人，正式進入超高齡社會。縣府積極推動日照中心布建，並提供300萬元開辦費支持。竹秀苑的成立補足了竹山鎮的長照拼圖，未來將持續攜手民間力量，讓每位長輩都能在最熟悉的環境中安心終老。