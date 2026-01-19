落實防禦駕駛觀念，提升用路行車安全

小車遇大車之防禦駕駛。（圖：高公局提供）

一一五年春節連續假期將屆，高速公路局（下稱高公局） 提醒，用路人行駛國道除遵守相關交通規定，也應積極落實防禦駕駛觀念，保持安全車距、維持穩定車速，並高度警覺，隨時預判，妥善應對各類突發狀況，以降低事故發生的風險。

高公局最新統計資料顯示，國道交通事故中，追撞事故占比偏高。以一一四年十二月為例，A1死亡事故共計五件，即有四件肇事型態屬於追撞。如十二月四日凌晨，國道1號南向170.7公里處發生一部砂石車、一部聯結車及二部小客車追撞事故，造成一人死亡、八人受傷；十二月五日傍晚，國道3號北向104公里處，發生一部半聯結車追撞前方四部小客車事故，造成一死七傷。

為確保行車安全，高公局呼籲，用路人應落實防禦駕駛觀念，行車隨時掌握周遭車況。另，小型車應儘量避免行駛在兩輛大型車之間；若無法避免，務必留意前後車距，並適時變換車道離開大型車輛。如因車流密集暫時無法離開時，可先開啟警示燈，提醒後方大型車注意，保持安全距離。

另此次春節連假之高乘載管制措施，國5北向於初二至初五實施，西部國道北向於初三、初四實施，請民眾多加留意並配合。