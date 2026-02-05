落實防鼠三原則 新北號召全民掃除迎新年

除舊布新不留「鼠」！新北加強市場稽查。（圖：新北環保局提供）

農曆春節將至，新北市自今年一月十七日起就全面啟動「相揪厝邊，作伙拼乾淨」年終大掃除，號召市民整理居家環境。環保局今（五）日提醒，打掃不僅要「除舊佈新」，更要落實「防鼠三原則」（斷糧、斷路、斷居住），加強稽查高風險場域，聯手市場處杜絕鼠害，確保環境整潔。

環保局長程大維表示，環境整潔是防治鼠害關鍵，將加強餐廳、小吃店等場域稽查，避免食物殘渣及油脂排入水溝。若發現環境髒亂，將依《廢棄物清理法》要求限期改善，逾期依法告發。

市場處長李長奎指出，傳統市場為防鼠重點區域，已要求各市場及攤商落實「收攤即清、廚餘不落地、不排入側溝」原則，並於必要位置投放殺鼠劑。環保局說明，斷糧：食物、廚餘密封，垃圾即時交付；斷路：門縫、孔洞封補，阻斷入侵；斷居住：清除雜物，減少藏匿空間。若需投放殺鼠劑，應掌握「靠牆放、多點少量、持續觀察」原則，每處放一至二小塊，避免集中投放，吃完立即補充。

提醒家中如有嬰幼兒或寵物，務必使用鼠餌盒或紙板於隱蔽處，避免誤食；投放時配戴手套，並先清除周邊食物，處理鼠屍時則需口罩與手套，先以一比九稀釋漂白水消毒，再密封交付清運。環保局呼籲，掃除做得好，老鼠自然跑，喜迎新年。