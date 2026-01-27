落實陽光法案精神 竹縣府公職人員財產申報抽籤

為落實清廉執政與陽光透明的施政理念，新竹縣政府二十七日辦理一一四年度公職人員財產申報資料實質審核公開抽籤作業，由副縣長陳見賢主持並在現場縣府一級主管見證下，以電腦隨機亂數取樣方式進行公開抽籤，過程全程錄影及照相，確保抽籤公正與透明。(見圖)

政風處長連心蘭二十七日表示，新竹縣一一四年度應向縣府政風處申報財產之公職人員計有一 百八十一人，依法務部規定應公開抽出分之十之申報人，進行實質審查。為落實陽光法案意旨，達成公職人員清廉自持之目標，採以公平、公正、公開、透明、效率之方式進行抽籤作業。

此次抽籤由縣府及所屬機關主管、新竹縣各鄉鎮市公所主管中抽出十九人；復從上開實質審查一人中再依百分之二比例抽取一人，進行前後年度申報財產比對審查。

連處長亦說明，後續將由縣府政風處透過法務部「公職人員財產申報系統」進行財產資料查調與實質審核作業，查對該十九人財產申報是否屬實，如有故意申報不實之情事，函報法務部裁處，以符合陽光法案端正政風、誠實申報之精神，並能確立公職人員清廉作為之目標。