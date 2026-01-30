落實陽光法案 新北警辦理財產申報公開抽籤

【記者葉柏成／新北報導】新北市警察局為落實財產申報抽籤程序公開、公正、透明，今〈30〉日辦理「114年度公職人員財產申報實質審查抽籤作業」，由局長方仰寧主持，在各級主管見證下，使用「法務部公職人員財產申報系統」進行抽籤，自1,180位申報義務人中，抽出118人進行實質審查，再從中抽選3人進行前後年度財產比對。

方仰寧表示，公職人員財產申報制度是「陽光法案」的核心，旨在維護公職人員的廉潔操守。透過誠實揭露財產資訊，促進人民對政府清廉施政的信賴，並藉由該局政風室每年度辦理財產申報實質審查作業，可有效檢視申報人有無申報不實、財產異常增加之情況，進一步建立公務員廉能、負責的專業形象。

他指出，為達成陽光法案「零裁罰」目標，並避免申報義務人因申報錯誤而遭裁罰，法務部近年來積極推動「網路授權介接財產資料服務」，經市警局政風室傾力宣導，114年度800位定期申報義務人授權查調比例達到100%。

此外，除確保申報資料精準外，政風室更透過電話諮詢、桌邊服務及提供市府政風處編印之「機智財申生活手冊」，實質減輕同仁辦理財產申報的壓力，使其更能專注於治安、交通及為民服務之工作。