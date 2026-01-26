落實陽光法案！桃園消防局辦理財產申報公開抽籤 提升廉潔風氣

桃園市消防局辦理「114年度公職人員財產申報實質審查及前後年度申報財產比對公開抽籤」。圖：消防局提供

美國前聯邦最高法院法官路易斯．布蘭代斯曾說：「陽光是最佳的防腐劑」，為落實陽光法案透明、公開、預防貪腐之目的，桃園市消防局今(26)日上午8時30分在該局308會議室辦理「114年度公職人員財產申報實質審查及前後年度申報財產比對公開抽籤」，由局長龔永信主持並擔任抽籤人，人事室股長林宗禧與秘書室股長陳文清擔任監證人。

消防局長龔永信主持並擔任抽籤人。圖：消防局提供

龔永信表示，透明化及公開化對於促進廉能政治、端正政風至關重要。為落實陽光法案，該局政風室除每年度定期辦理「財產申報授權服務機制」宣導活動，並於財產申報期間事先將財產申報相關期限、作業流程及注意事項等相關資訊提供予申報義務人，且提供桌邊服務及電話諮詢，使負有申報財產義務之同仁能如期、依法申報，避免同仁因業務繁忙或不知法令而有逾期或不實申報之情，提升該局清廉勤政之廉潔風氣。

廣告 廣告

政風室表示，該局114年度應申報財產之副局長、主任秘書、採購、會計及政風業務主管等計14位，依法務部規定比例10%計算，抽出2人進行實質審查，再依2%以上比例抽出1人進行前後年財產比對。

為便利申報義務人進行申報，法務部推行財產申報擴大授權服務，從定期申報擴大到就職申報，以完善財產申報授權機制。透過網路授權介接，統一向政府機關、金融機構及保險公司等，申報人取得本人及其配偶與未成年子女之財產資料，使申報義務人不再需要自己四處奔波查詢財產，而且授權介接之財產資料與嗣後受理申報機關查核資料相同，可避免申報義務人因漏報財產致遭裁罰之情事。另外，法務部亦鼓勵財產申報義務人，透過網路進行財產申報，經統計，114年度消防局財產申報義務人透過網路進行申報比例為100%。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

刑事局攜手宮廟創新反詐「Q版小神衣」護民平安

台31蘆竹路段辦理路面改善 1/28機動封閉調撥內線車道通行