落實陽光透明 新北完成財產申報實質審查抽籤

《圖說》新北市政風處昨日辦理114年度財產申報實質審核公開抽籤活動，由副處長王文清主持。〈政風處提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市政風處昨〈5〉日於市府第1224會議室，辦理114年度財產申報實質審核公開抽籤活動，本次活動由副處長王文清主持，此次列入抽籤之申報人計有101人，依10%比例抽出11人，與會人員共同檢視抽籤名冊、籤球及籤筒後，依序公開抽出11名中籤名單，並從中抽出1名辦理前後年比對，過程公開透明。

王文清表示，審核公職人員財產申報資料，是落實陽光法案之立法精神；法務部近年積極推廣財產資料授權介接服務，以提高財產申報之正確性，透過授權方式申報財產不僅便利，也可減少錯誤，目前市府定期申報義務人採授權資料申報已高達9成8以上，也代表新北市邁向誠信的政府。

他說，抽籤活動由他主持，監察員由專門委員林玲貞擔任，現場參加人員除政風人員外亦包含人事處、新聞局、客家事務局及石碇區公所等兼辦政風人員及申報人一同見證抽籤過程及結果。

王文清指出，為了避免申報人不諳財產申報作業，發生申報錯誤，而遭致裁罰之情形，以服務零距離的方式，協助各類申報義務人完成申報，另外每年度定期舉辦財產申報說明會，並大力推動財產申報授權機制，以網路取代馬路，讓申報零負擔，落實陽光透明，給予同仁更多時間致力於市政推展。