落實韓美關稅協議 南韓執政黨提法案資助3500億美元對美投資

南韓產業通商部指出，南韓執政黨共同民主黨今天(26日)提出一項法案，將建立一個特別基金，資助3,500億美元的對美投資。這是在一項美國削減南韓進口關稅的協議中，南韓做出的承諾。

南韓產業通商部在聲明中指出，這項法案是在與行政部門磋商後擬定的，滿足了美國追溯至11月1日調降對南韓進口汽車和汽車零組件關稅的條件。

韓美雙方這個月公布了兩位總統達成的協議細節，結束了超過3個月的密集談判，這些談判聚焦在如何建構大規模的投資，同時不會導致韓元大幅貶值並破壞貨幣穩定性。

廣告 廣告

根據這項特別法案，南韓將建立一個基金，其資金來源來自南韓的外國資產，以及離岸市場發行的政府債券。

南韓承諾將對美國戰略產業投資2,500億美元，並對美國造船業的現代化計畫投入1,500億美元。

聲明指出，南韓產業通商部已經致函給美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)，通知他今天提出的法案內容，並要求落實對南韓汽車與汽車零組件的關稅調降。(編輯:王志心)