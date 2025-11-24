落實風險管理 新北消廉政會報完善內控機制

《圖說》新北消防局召開114年廉政會報，由局長陳崇岳（右一）親自主持會議。〈消防局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市消防局為提升為民服務品質、促進行政效能，並強化機關風險控管機制，今（24）日召開「114年度廉政會報」，由陳崇岳局長親自主持，並邀集各科、室、中心及大隊主管與會，藉由定期審視廉政業務之執行情形，強化興利防弊作為，積極打造乾淨透明政府、誠信幸福家園。

陳崇岳表示，透過每年召開廉政會報之機制，不僅可以強化局內採購案及各項業務流程透明度，亦可消弭貪瀆不法之因子，並勉勵同仁務必要依法行政，落實各項採購精進作為，於推行消防業務之同時秉持「專業、廉潔、效率、服務」之精神，積極主動為民眾謀福祉，以彰顯消防局廉能施政與提升服務品質之決心。

《圖說》新北消政風室林主任三龍（中）針對今年度廉政工作推動情形進行報告。〈消防局提供〉

他指出，鑑於近年災害型態日益多元且複雜，義消人員於防救災工作中扮演重要的民間支援角色，設（裝）備資源能否完善供給並妥適管理攸關協勤安全與效能，消防局政風室特於今年度規劃辦理「義消人員相關設（裝）備採購（含補、捐助）及使用管理作業專案稽核」，於會中針對稽核所見缺失提出多項具體興革建議，並由業管單位就策進作為進行專題報告。

《圖說》新北消年度廉政會報由各科室中心及各大隊派員出席。〈消防局提供〉

同時，也針對「消防車輛及裝備器材捐贈流程」以及「新北市政府受理消防設備人員執業執照登記作業標準流程」，預先研擬預警及精進措施。透過與會人員間之意見交流及充分討論，共同研擬防貪預警措施，協助業務單位修正規管措施及優化內控機制，杜絕易滋弊端之情事發生，以達「預防機先」及「風險管控」之成效。