落實高教環境碳管理 中國醫藥大學率先通過環境部TAF等級第三方查驗認証

陳悅生主秘主持中國醫藥大學溫室氣體盤查結案會議。

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】面對全球氣候變遷與淨零轉型的挑戰，中國醫藥大學積極回應國家氣候政策，依循環境部公告之「大專院校之溫室氣體排放量盤查作業指引」，全面落實環境減碳管理措施，並進行校園溫室氣體盤查作業， 日前，順利通過財團法人全國認證基金會與環境部認證之第三方查驗機構認証，正式取得溫室氣體查驗通過資格，成為國內高等教育機構落實碳管理與氣候治理的重要標竿。

總務處與驗證中心教師陪同查證過程。

此次查驗機構認証，盤查範圍涵蓋本校三個校區之教學、研究與行政單位；透過系統性盤點三個校區之能源使用、設備運作及相關排放來源，為後續減碳策略擬定、能源效率提升與低碳校園建構奠定關鍵基礎；肯定中國醫藥大學在溫室氣體盤查制度、排放數據品質與管理流程上，已符合環境部認證的第三方查驗標準，並展現本校以科學化、制度化方式推動校園碳管理，主動承擔因應氣候變遷與減碳行動之大學社會責任。

總務處人員與查證中心教師陪同現場查證。

中國醫藥大學支持政府永續發展政策，在永續治理架構下，由永續長李正淳領導成立「溫室氣體盤查推動小組」，統籌盤查規劃、制度建置與查驗協調，成為本校推動碳管理的重要核心；溫室氣體盤查推動小組成員包括：許惠悰、林民昆、趙嶸、徐金雲、何秉樺、姜中人、林宥岑（樂禾永續）、李孟修、劉佳榕、李斯維、蔡坤守等人，還集結校內教師、行政同仁與學生團隊跨領域合作，逐步建立符合國際規範以及環境部之校園溫室氣體盤查體系，並順利完成第三方查驗認証。​

團隊至北港分部溫盤查驗。

中國醫藥大學副校長林正介教授強調，校園溫室氣體盤查並非終點，而是推動校園碳管理與實質減碳行動的起點；未來學校將依據盤查結果，持續推動節能減碳措施、低碳校園建設、永續採購與ESG課程發展，並結合醫藥、健康與生技領域的專業優勢，培育具備氣候素養與永續責任的醫藥專業人才，以實際行動回應全球氣候變遷，善盡大學對社會、環境與下一世代的責任。