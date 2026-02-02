落實全民原教 跨縣市推動全民原教共學寒假營隊

【記者卓羽榛臺北報導】為落實「全民原教」精神，深化學生對原住民族文化與知識體系的理解，臺北市原住民族教育資源中心於寒假1月28日至31日辦理4天的「原住民族文化學習及科學創思學習營」，由來自臺北市、宜蘭縣與嘉義縣的學生齊聚嘉義與阿里山鄒族部落，透過跨縣市、跨文化、跨領域的共學設計，展開一場結合原住民族傳統智慧、科學探究與永續思維的深度學習旅程。







本次參與學生背景多元，包含一般學生為主的臺北市科學隊、藝文社團學生，宜蘭縣的學生，以及以鄒族學生為主的嘉義地區原住民族孩子。透過城鄉共學的學習模式，學生不再只是認識文化的旁觀者，而是在真實的場域中彼此交流、共同學習，理解不同文化觀看世界的方式，並在互動中培養尊重、多元與共感的能力。



課程設計以「原住民族科學」為核心，帶領學生從鄒族傳統生活智慧出發，認識其背後所蘊含的科學原理。營隊結合國立嘉義大學及清華大學原住民族科學發展中心的專業資源，由大學教授引導學生進行科學講座與實驗操作，透過實驗室與跨領域課程，深化科學探究能力。此外，學生在部落耆老的引導下，共同製作具有狩獵與生態智慧的傳統器物，如「山羌笛」，並透過實作過程思考聲音、材料與自然環境之間的關係，進而發現原住民族傳統知識與現代科學之間的呼應。



本次營隊後二天強調「部落即教室」，不同於都市校園以課室為主的學習方式，走入樂野部落由文化老師帶領學生在情境脈絡中認識並製作鄒族傳統文物，並且也至山美部落「達娜伊谷自然生態公園」，認識鄒族長年投入的生態保育與復育行動，理解傳統禁忌、共管制度與自然共生的智慧如何落實於當代環境治理，且連結聯合國SDGs永續發展目標，引導學生反思人類與自然之間的關係。



臺北市原教中心表示，透過「共學」的實踐，期盼讓更多學生在真實文化場域中理解原住民族知識的價值。此次學習營不僅是一場營隊活動，更是一種教育實踐，讓學習回到土地與生活之中，培養孩子面對未來的視野與責任。