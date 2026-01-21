落實「安全與廉能」 南市水利局辦理「安全優先」實戰訓練





為精進水利工程管理品質並落實工地安全，臺南市政府水利局21日於安平水資源回收中心辦理「安全優先」實戰訓練。本次訓練創新結合「廉能意識」與「實作工法」，邀請市府政風處及職業訓練專家進行專題講座，期透過法治觀念與實務經驗的碰撞，強化基層人員及施工團隊的安全防護意識，保障勞工權益與公共工程品質。

臺南市政府政風處科長李裕萍以「廉能確保高品質」為核心，深入淺出地講解廉能與工程品質的連帶關係。強調唯有在公平、公正、透明的執行環境下，才能杜絕偷工減料，確保每一分公帑都轉化為堅實的水利建設，讓機關同仁在依法行政的基礎上，勇於任事，守護市民安全。

台南職業訓練中心講師郭榮源以「營造業工程案例分享與預防措施」為題，特別鎖定水利工程中最具風險的三大領域：臨水作業，針對感電與落水預防機制進行深度剖析。侷限空間，針對汙水下水道及箱涵作業之缺氧、中毒預防。倒塌危險管制，強化土方開挖與支撐作業的結構安全管制。摒棄傳統枯燥的法規宣導，改以豐富的「故事化案例」引導，透過真實發生的工程事故與成功預防經驗進行對比。這種感同身受的教學方式，引發台下第一線工程人員與監造同仁的強烈共鳴，深切體會到「安全預防」不只是規定，更是維護自身家庭與職涯權益的最後一道防線。

