落實「穿梭外交」 南韓總統李在明預定1月下旬訪日

南韓總統李在明，為了落實他的「日韓穿梭外交」承諾，決定2026年1月中旬，訪問日本奈良，並與日本首相高市早苗舉行會談。

南韓媒體報導，南韓總統李在明計畫在2026年1月中旬訪問日本，並且在日本首相高市早苗的家鄉奈良縣，與高市早苗會談。

據南韓執政黨人士透露，韓日兩國外交部門，目前正就李在明下個月為期兩天的訪日行程，進行協調。

李在明曾經在今年10月30日的亞太經合組織（APEC）慶州高峰會，會晤高市早苗。李在明在會後記者會上表示，根據韓日「穿梭外交」的精神，他將訪問日本，並且表示如果條件允許，他希望能前往高市早苗的家鄉奈良，與高市早苗會談，高市早苗對此表示「相當歡迎」。

此外，南韓政府也透露，正在推動李在明訪問中國大陸，希望加速推動韓中雙方改善關係，讓南韓同時在對中與對日外交上，實現「政策平衡」。