落實「賴17條」防滲透措施 邱垂正證實：已50餘人被註銷台灣戶籍
[Newtalk新聞] 總統賴清德日前提出17項防堵中國滲透策略，包含清查違規在中國設籍或持有中國身分證者。內政部移民署已展開大規模「戶籍清查行動」，證實截至目前為止，已通報戶政機關廢止台灣戶籍登記在案者約 50 人。對此，陸委會主委邱垂正今（4）日證實，經主管機關提報查察後，目前加總的註銷國人戶籍有50幾件。
立法院今日召開院會，持續進行行政院長施政報告質詢，陸委會主委邱垂正於會前接受媒體聯訪。
邱垂正首先說明，有關於兩岸條例第9條之1有規範，台灣人民不得去中國大陸申領戶籍、護照，違法者取消台灣的戶籍，法律明定很清楚。至於統計數字，都是由相關主管機關提報，當中也有民眾檢舉的經查證屬實，第二是政府主管機關去主動查緝到，以及過去有各種的專案，例如陸配要放棄原籍，如果沒有放棄，只能要他二選一，若選擇中國大陸的身份，則必須要放棄台灣的身分。
他指出，目前加總起來，是通知各地的戶政事務所，註銷國人的戶籍有50幾件，是經由主管機關統計的結果，我們尊重主管機關，也呼籲國人要遵守國家的法律，遵守兩岸條例第9條之1的相關規定。
媒體追問，如果像林金城這樣的通緝犯，逃到對岸後，可能還領有對方的身分證，這種的樣態比例佔的高嗎？邱垂正強調，應該都有限。不過，要註銷人的身分也要嚴肅的以證據、是經過一定的程序，確定他有申領對岸的身分，然後做成的決定後，才會通知各地方的戶政機關，註銷他的戶籍資料、台灣人的身分，所以，我們的態度是很嚴謹的。
