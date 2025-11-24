落實CEDAW精神 南瀛婦女服務中心陪伴農村婦女找回生活韌性





臺南市政府社會局南瀛婦女福利服務中心與六甲區二甲里媽媽教室合作辦理「心靈共鳴─農村女性支持團體」，邀請農村婦女透過繪畫、故事分享與情緒手作，表達內在感受、釋放生活壓力，在陪伴與傾聽中重新找回自我節奏與力量。

市長黃偉哲表示，臺南市致力打造性別平權與女性友善的城市環境，從婦女福利、家庭支持到職涯發展，持續以政策整合與跨局處協力推動婦女照顧及培力工作。市府以「社區即婦女中心」為推動核心，深化在地據點功能，讓每位婦女都能在社區中獲得心理支持、知能培養與自我成長的機會。南瀛婦女福利服務中心舉辦的情緒調適方案，不僅提供放鬆與交流的空間，更鼓勵婦女在繁忙生活中為自己留下一段「心靈Me Time」，讓身心獲得休憩與支持。

廣告 廣告

社會局長郭乃文表示，婦女在家庭、工作與社區間扮演多重角色，是社會中最堅韌的力量。社會局將持續以女性倡議為核心，落實CEDAW（消除對婦女一切形式歧視公約）精神，結合社區能量推動平權，確保女性在生活與文化中擁有參與與選擇的權利，讓性別平等不僅是理念，更成為臺南日常風景，陪伴每位女性在不同生命階段持續關照自我、實現自我。

南瀛婦女福利服務中心將延續這份溫度與能量，於114年12月推出「她的布藝時光」常態課程，在縫紉間交流生活故事、以手作為語言，重新編織屬於「女性自我與生活節奏」的織線。同時，將與金門婦女福利服務中心合作舉辦「讓我們上場！」女孩棒球紀錄片分享會，邀請市民共同參與，在日常生活中實踐性別平權與自我成長的精神。

更多新聞推薦

● 賴清德稱「許多人有錢有閒看演唱會」 黃國昌嘆：離年輕族群越來越遠