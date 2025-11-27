落實CITES規範 推動仙履蘭產業發展

仙履蘭因獨特的唇瓣結構，受到各界喜愛。（圖：農業部種苗改良繁殖場提供）

仙履蘭（Paphiopedilum）名稱源自希臘語「Paphia」（維納斯之意）與「pedilon」（意指涼鞋），因唇瓣形似鞋狀而得名，英文常稱為 Lady’s Slipper Orchid（淑女的拖鞋蘭），其獨特的花型與花色，深受全球賞花人士喜愛。仙履蘭花型典雅、色彩多變，深受全球賞花人士喜愛，然而，因野外族群長期遭受濫採，導致生存數量大幅減少，國際間遂將仙履蘭列入《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》（CITES）附錄，以防止非法貿易對物種生存造成威脅。

為與國際保育制度接軌並協助國內仙履蘭產業健全發展，農業部種苗改良繁殖場自1999年起受行政院農業委員會（現為農業部）指定為「仙履蘭人工培植場登記制度」驗證單位。多年來，透過與產業及研究單位密切合作，不僅推動人工繁殖種苗與切花外銷產業蓬勃發展，更落實保育與利用並重的理念，展現我國在履行CITES公約及守護瀕危植物上的具體行動。

種苗場指出，根據去（2024）年統計資料，我國仙履蘭栽培產區主要分布於中南部地區，國內生產之仙履蘭種苗主要出口國包含美國、泰國及加拿大等地，年外銷量約達4萬4千株；切花則以美國為主要市場，年出口量約1萬7千餘枝。全國經登記在案的仙履蘭人工培植場共有17家，均已提出仙履蘭出口申請案；2024年度共核准441件出口申請，總出口產值估計達新臺幣1,600萬元，相較於2023年提升5%，顯示我國在落實CITES規範下，仍能兼顧產業發展與國際貿易需求。

種苗場表示，仙履蘭栽培業者若欲申請人工培植仙履蘭種苗或切花出口，須先取得農業部核發之「人工培植場證明書」。至於非實際從事栽培之貿易商，若有出口需求，則可向已取得證明之培植場購買，並由該培植場代為申請該批產品之人工培植證明文件，後續再向經濟部國際貿易署辦理CITES出口許可證，即可依程序合法出口仙履蘭種苗、帶花植株或切花。

申請人工培植場證明書之費用為每件新臺幣一萬元，有效期限五年；申請仙履蘭出口證明文件則為每件新臺幣三百元。種苗場提醒，業者如有相關申請事宜或疑問，皆可逕向該場洽詢，以確保出口作業順利並符合法規要求。未來，種苗場將持續強化與產業界及研究單位之合作，協助業者提升國際競爭力，亦將持續落實保育與產業並行的目標，期能在維護生物多樣性的同時，讓我國仙履蘭產業在國際舞台上綻放更耀眼的光彩。