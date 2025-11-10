落山風、颱風環流颳強風 戶外電影幕遭硬生吹倒

恆春一處戶外投影幕遭強風硬生吹倒。（圖／Threads@umiguyui授權提供）





屏東恆春半島每年下半年都會颳起強勁的落山風，而這幾天加上鳳凰颱風的外圍風勢，導致恆春一處戶外投影幕遭強風硬生吹倒。

工作人員搭設戶外投影幕，似乎因為強風，導致整面投影幕被硬生生吹倒。有小朋友放聲尖叫，旁邊其他工作人員見狀也趕緊上前幫忙。，9日傍晚在屏東恆春古城西門廣場的國立海生館舉辦海洋生活祭，本來要在這裡播放海底總動員，但受到鳳凰颱風外圍環流，加上恆春處於颳落山風的季節，電影幕當著小朋友的面直接倒下。

另外在墾丁南灣，民眾也拍到海邊開始明顯起風，椰子樹和吊燈都隨風擺動，都11月了落山風季節，加上鳳凰颱風逼近，也提醒恆春半島的民眾，得多加留意。

