落彈資訊錯亂 情偵監待加強

中共「正義使命-2025」軍演分2波打了27枚PCH-191火箭彈，分別落在第一演習區與第三演習區，其中，第一波打17枚，只落在第一演習區，但海巡署發布是7枚，落在第一與第二演習區，然事實上第二演習區並未落彈。海巡署的資訊是由國防部提供，並於前天下午1時30分發布新聞稿，換言之，中共上午9時實彈射擊後，國防部的情偵監第一時間未確切掌握，連落彈區都搞錯，所幸這次是演習，若真是兩岸開打，軍方怎麼攔截來襲的火箭彈？

前天上午9時起，中共於福建平潭發射第一波火箭彈，外媒記者在現場直擊，許多大陸民眾亦拿出手機拍攝。我國防部於上午11時30分發布新聞稿，指稱共軍福建地區遠火部隊，針對其所畫設北部目標區進行一波實彈射擊，落彈區散布在我24浬線周邊，國人自是關心火箭彈的落點。

過了2個小時，海巡署發布新聞稿說，會同國防部等國安單位運用聯合情監偵手段，已掌握中共陸續發射7枚火箭彈分別落在第一與第二演習區，海上人員、船舶平安，無任何事故發生。至下午17時30分，國防部舉行記者會，公布中共打2波27枚飛彈，分別落在第一與第三演習區，顯然包括火箭彈發射數量與落彈區資訊，均與海巡署公布內容有落差。

針對「忙中有錯」，海巡署並未「出賣」國防部，記者會中僅說明因各界關心，所以先發布已知訊息；反而是國防部坦言，海巡署的資料是國防部提供的。而第一演習區與第二演習區位置差距相當大，一個在基隆之外，一個是桃園新竹之外，而根據國防部的比對，中共第一波17枚火箭彈全數落在基隆東北方約70浬，至於第二波10枚，是下午打的，落在台南西方約50浬。

這是中共第一次對著台灣發射火箭彈，國軍情監偵如何精準掌握並於第一時間進行攔截，是今後重要建軍課題，其優先順序與賴清德總統倡議的「台灣之盾（T-Dome）」一樣重要。