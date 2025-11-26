落後王世堅8.9百分點 吳怡農自曝民調第二：最有底氣突破綠營基本盤

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

有意參選台北市長選舉的壯闊台灣創辦人吳怡農今（26）早召開記者會，公布民進黨5位潛在參選人的互比式民調。據民調，吳怡農民調目前位居第二，落後立委王世堅 8.9 個百分點，但領先立委沈伯洋、行政院副院長鄭麗君、民進黨前秘書長林右昌等人。對此，吳怡農表示，現階段自己民調不是第一，不感到意外，但民調顯示他是最有底氣突破綠營基本盤的人。

有意參選台北市長選舉的壯闊台灣創辦人吳怡農今（26）早召開記者會，公布民進黨5位潛在參選人的互比式民調。（許詠晴攝）

根據吳怡農公布的民調，在「非藍白支持者」中，王世堅獲24.2%支持度，民調第一，吳怡農15.3%位居第二，但領先沈伯洋的11.2%、鄭麗君的6.8%、林右昌的3.9%；若詢問受訪者「第二支持人選」，吳怡農為12.6%被視為優先人選，接續則是鄭麗君8.1%、林右昌7.8%、沈伯洋7.8%、王世堅6.9%。

此外，據該份民調，在「綠營支持者」中，王世堅支持度為 22.7％，仍位居第一，領先吳怡農的 20.3％，而沈伯洋、鄭麗君、林右昌的支持度分別為 16.9%、 9.9%、5.1％。

吳怡農表示，對於在現階段自己民調還不是第一名，不感到意外，但卻看到自己在綠營基層中的爆發力，以目前數據看來，他也是最能獲得更多台北市民的認同，顯示他最有底氣突破現在綠營基本盤，進一步爭取更多市民支持。

吳怡農也說，民調名單上的5人，目前僅1人表態，讓他充滿信心，但必須承認民調的盲點，若接下來4位有人決定投入選舉、爭取提名，向社會報告市政願景後，民調會發生什麼改變，現在仍無法預測，因此他在剩餘時間能做的就是，誠懇的和台北市民持續溝通。

根據吳怡農公布的民調，在「非藍白支持者」中，王世堅獲24.2%支持度，民調第一，吳怡農15.3%位居第二。（吳怡農提供）

在「綠營支持者」中，王世堅支持度為 22.7％，仍位居第一，領先吳怡農的 20.3％。（吳怡農提供）

針對該份民調採互比式進行，與民進黨遊戲規則不同。吳怡農說，對比式民調在現階段的意義比較小，距離大選還有一年時間，現任市長蔣萬安已有3年政績，對比式民調結果落差會非常大，數據會越難參考。

吳怡農也說，他理解民進黨初選機制有一定的遊戲規則，但台北市並非初選區，現在要研究的問題是，誰在台北市最有可能擴大社會支持、最有競爭力，若要回答這個問題，一定要透過互比式民調。

至於為何沒把社民黨台北市議員苗博雅列入民調名單？吳怡農說，非民進黨人士沒納入民調的原因很簡單，民進黨現在黨內提名與徵召，當然名單上還可以放更多人，但基於民調限制還無法納入太多人選，所以目前是調查檯面上有被討論的民進黨潛在人選。

另外，媒體問到，台灣民意基金會董事長游盈隆也點名前總統蔡英文參選，為何沒把蔡總統納入民調？吳怡農指出，小英總統聲望很高，持續在國際間為台灣發聲，或許游盈隆下一份民調會把蔡英文納入調查對象，「她會不會考慮參選台北市長，你可能要直接問她。」

該民調主持人為吳怡農，調查單位為山水民意研究股份有限公司，經費來源為吳怡農上次補選立委剩餘的政治獻金，針對台北市進行訪問，訪問對象為有台北市戶籍的20歲以上成年人，訪問日期從今年11月20日至23日；有效樣本1075人（加權前家戶535份、手機540份），抽樣誤差在95%的信心水準下，約正負2,99個百分點。

