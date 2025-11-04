落後賴瑞隆20％？邱議瑩：跟自己做的落差大

▲對於內參民調落後賴瑞隆20％，邱議瑩坦言跟自己做的民調落差很大，但民調數字都會列入參考。（圖／邱議瑩辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 《NOWNEWS今日新聞》日前獨家取得高雄市長初選內參民調，4人與柯志恩對比時，僅有邱議瑩37.4%落後柯志恩40.5%，其餘3人以4%至8%差距領先柯志恩；黨內互比時則是賴瑞隆30.6%、林岱樺23.5%、邱議瑩10.1%、許智傑9.7%。對此邱議瑩今（4）日受訪表示，跟自己做的民調數字落差非常大，但無論如何都會列入參考。

《NOWNEWS今日新聞》日前獨家取得高雄市長初選內參民調，該內參民調調查時間為上月27日與30日，以年滿20歲、戶籍於高雄民眾，有效樣本1087 人，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.97%。

對此邱議瑩今日受訪回應，這數字的確跟自己做的民調數字落差是非常大，跟實際拜訪時感受非常的不同，但無論如何都會列入參考，也會持續依照自己的步驟奮力往前行，不斷地推出政見，讓高雄市民做出最好的選擇。

