落日飛車亞洲巡迴香港站門票宣布完售 台流台北站倒數登場

【緯來新聞網】樂團落日飛車將於1月17日、18日在台北流行音樂中心舉辦「Q來Q去 2026 落日飛車亞洲巡迴台北站」，主唱國國表示：「這次巡演不只是把作品帶到不同城市，更像是一場與各地樂迷『久別重逢』的再相聚。」提到很久沒有和亞洲各地的朋友們見面，因此對這趟巡迴格外期待，「想看看大家現在的狀態，也把我們這段時間累積下來的音樂，親自帶去分享。」而巡演一開賣旋即傳來捷報，香港站的門票日前已宣布完售，讓團隊對接下來的巡演行程更添期待。

落日飛車將在台北流行音樂中心舉辦「Q來Q去 2026 落日飛車亞洲巡迴台北站」。（圖／華納音樂提供）

再次踏上北流舞台，對落日飛車而言別具意義。落日飛車表示：「再回到北流其實滿有感覺的，畢竟那是一個對我們來說很重要的場地。」透露這次台北站演出延續過往的合作，在編制上加入弦樂與和聲；更把這段時間巡演與生活累積下來的狀態整理後帶上舞台；演出內容除了重新編排的歌曲，也會安排比較放鬆及生活感的段落，主唱國國也提到：「希望大家來不是只看一場表演，而是可以一起待在同一個空間裡，好好聽音樂。」



在巡演即將展開之際，落日飛車也與 Hitachi 日立家電合作，參與KKBOX品牌歌單《Hitachi 生活有藝思》。這張以「The Art of Ease」為概念打造的歌單，曲風聚焦獨立流行與都會靈魂，將音樂自然放進日常節奏之中。呼應這份歌單的美感，落日飛車跟 Hitachi 特別挑選了〈Bluebird〉、〈Humor Tumor〉、〈Let there be light again〉，獻上悄悄消消帶點幽默的陪伴，跟著音樂，We’ll fly to where you are，希望它們能成為聽者生活中「不打擾、但一直在旁邊」的陪伴，無論是整理家務、移動途中或獨處時，都能成為溫暖、陪伴的存在。

落日飛車巡演一開賣旋即傳來捷報，香港站的門票日前已宣布完售。（圖／華納音樂提供）

主唱國國分享這次歌單的選擇，就如同自己對家電的需求「不打斷生活」，笑說：「好的家電應該是默默把事情做好，而不是每天提醒你它的存在。」像是讓家裡的節奏變得更穩定，回到家可以真的放鬆。他也分享：「有些家電不是不重要，而是平常根本沒注意到，它其實一直在幫你處理很多事情。」好的家電讓他能多出不少心力，留給創作或好好休息。



目前巡演準備正如火如荼進行中，落日飛車透露，每一站巡演都會依據城市與場地進行不同調整，希望每次相遇都能留下只屬於當下的溫度與記憶；更驚喜曝光周邊商品特別討論了不少細節，北流場也將首賣一款「黑黑的、包裝完之後方方正正」的神秘新品，細節暫時保密，並笑說：「現在先不多說，大家可以期待一下！」

