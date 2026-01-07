落日飛車倒數北流開唱 「神祕黑盒子」吸客

「落日飛車」1月17、18日將在台北流行音樂中心舉辦「Q來Q去」亞洲巡迴演唱會。華納音樂提供



「落日飛車」1月17、18日將在台北流行音樂中心舉辦「Q來Q去」亞洲巡迴演唱會，驚喜曝光周邊商品將首賣一款「黑黑的、包裝完之後方方正正」的神祕新品，並笑說：「現在先不多說，大家可以期待一下！」

隨著新專輯《QUIT QUIETLY》推出，「落日飛車」也啟動新一輪亞洲巡迴，主唱國國表示：「這次巡演不只是把作品帶到不同城市，更像是一場與各地樂迷『久別重逢』的再相聚，想看看大家現在的狀態，也把我們這段時間累積下來的音樂，親自帶去分享。」得知香港站門票日前完售，讓團隊對接下來的巡演更加期待。

廣告 廣告

在巡演即將展開之際，「落日飛車」也參與Hitachi日立家電推出KKBOX品牌歌單《Hitachi 生活有藝思》為演唱會暖身，希望〈Bluebird〉、〈Humor Tumor〉、〈Let there be light again〉能成為聽者生活中「不打擾、但一直在旁邊」的陪伴。

而再次踏上北流舞台，「落日飛車」表示「蠻有感覺的」，「畢竟那是一個對我們來說很重要的場地」。透露這次除重新編排的歌曲，也會安排比較放鬆及生活感的段落，國國說：「希望大家來不是只看一場表演，而是可以一起待在同一個空間裡，好好聽音樂。」

更多太報報導

羅志祥不捨何美遭換角 「她很知道我要丟什麼梗」

白冰冰「被打到17歲」 淚訴：媽媽根本不愛我

丁噹見2次面就吻上 丁春誠突喊「我們結婚了」