落日飛車北流開唱倒數！驚喜預告「神秘黑盒子」：期待一下

記者徐珮華／台北報導

落日飛車「Q來Q去」亞洲巡迴台北站，將於1月17、18日在台北流行音樂中心登場，主唱國國表示：「這次巡演不只是把作品帶到不同城市，更像是一場與各地樂迷『久別重逢』的再相聚。」他坦言許久沒和亞洲各地的朋友們見面，因此對這趟巡迴格外期待，「想看看大家現在的狀態，也把我們這段時間累積下來的音樂，親自帶去分享。」

落日飛車北流開唱倒數。（圖／華納音樂提供）

落日飛車再次踏上北流舞台，「再回到北流其實滿有感覺的，畢竟那是一個對我們來說很重要的場地」，也透露將延續過往合作，在編制上加入弦樂與和聲，更把這段時間巡演與生活累積的狀態整理後帶上舞台。演出內容除了重新編排的歌曲，也會安排比較放鬆及生活感的段落，國國提到：「希望大家來不是只看一場表演，而是可以一起待在同一個空間裡，好好聽音樂。」

落日飛車預告巡演台北站將推出「神秘黑盒子」。（圖／華納音樂提供）

目前巡演準備正如火如荼進行中，落日飛車透露，每一站巡演都會依據城市與場地進行不同調整，希望每次相遇都能留下只屬於當下的溫度與記憶。此外，他們更驚喜曝光周邊商品，北流場將首賣一款「黑黑的、包裝完之後方方正正」的神秘新品，細節暫時保密，笑說：「現在先不多說，大家可以期待一下！」

