落日飛車宣布明年唱進北流 門票開賣時間曝光
落日飛車宣布將於明年1月17日登上台北流行音樂中心舉辦「Q來Q去」亞洲巡迴首場演唱會，主唱國國表示，這次特別選擇「沒有嘉賓的形式」演出，是希望讓大家聽見「最純粹、沒有加味精的落日飛車。」他笑說：「有時候什麼都不加，反而更能聽見我們之間的默契。」
前陣子才以「AAA」組合在北流開唱，這次回歸落日飛車本體，國國坦言心情上「輕鬆許多」，就像回到最初做音樂的自在狀態。他提到這次設計會讓觀眾「可以坐著聽，坐著聽舒服得聽。」，希望每個人都能在聲音裡找到屬於自己的放鬆節奏。
落日飛車「Q來Q去」亞洲巡迴台北場將於2026年1月17日（六）晚間7點在台北流行音樂中心登場，門票將於10月31日（五）中午12點準時開賣。至於巡演名稱《Q來Q去》的靈感，國國則引用詩人徐志摩的詩句笑說：「悄悄的我走了，正如我悄悄的來。我揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩。」也呼應落日飛車一貫的浪漫氣質與流動感。
