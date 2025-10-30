落日飛車宣布2026/1/17唱進北流！ 主唱國國喊：最純粹、沒有加味精

落日飛車。（圖／華納音樂）

記者林政平報導／ 落日飛車再度啟程！拿下金曲獎「最佳樂團」的他們，去年才與韓國人氣樂團 HYUKOH 合作發行專輯《AAA》，並在北流、高流開唱掀起熱潮。今（30）日他們驚喜宣布，將以「落日飛車」之名於 2026 年 1 月 17 日重返台北流行音樂中心，帶來全新巡演《Q來Q去》。這場演出不僅是樂迷迎接新年的浪漫開場，也象徵著飛車回歸最純粹聲音本質的一趟旅程。

談到巡演名稱《Q來Q去》的靈感，主唱國國笑著引用詩人徐志摩的詩句：「悄悄的我走了，正如我悄悄的來。我揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩。」一句詩，延續落日飛車一貫的浪漫氣質與自由流動的靈魂。

國國透露，這次特別選擇「沒有嘉賓」的演出形式，是想讓大家聽見「最純粹、沒有加味精的落日飛車」──「有時候什麼都不加，反而更能聽見我們之間的默契。」他笑說。

落日飛車《Q來Q去》亞洲巡迴台北場將於 2026 年 1 月 17 日（六）晚間 7 點 在 台北流行音樂中心 登場，門票將於 10 月 31 日（五）中午 12 點準時開賣，想一睹飛車浪漫回歸的粉絲可得手刀搶票！

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導