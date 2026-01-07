落日飛車巡演開跑 主唱國國感性告白樂迷「想看看大家現在的狀態」

落日飛車將於1月17日、18日在台北流行音樂中心舉辦《Q來Q去》巡演台北站。（圖／華納音樂提供）

落日飛車將於1月17日、18日在台北流行音樂中心舉辦《Q來Q去》巡演台北站。主唱國國直言：「這次巡演不只是把作品帶到不同城市，更像是一場與各地樂迷『久別重逢』的再相聚。」提到很久沒有和亞洲各地的朋友們見面，因此對這趟巡迴格外期待，「想看看大家現在的狀態，也把我們這段時間累積下來的音樂，親自帶去分享」。

再次踏上北流舞台開唱，落日飛車表示：「再回到北流其實滿有感覺的，畢竟那是一個對我們來說很重要的場地。」透露這次台北站演出延續過往的合作，在編制上加入弦樂與和聲；更把這段時間巡演與生活累積下來的狀態整理後帶上舞台；演出內容除了重新編排的歌曲，也會安排比較放鬆及生活感的段落。主唱國國也提到：「希望大家來不是只看一場表演，而是可以一起待在同一個空間裡，好好聽音樂。」

廣告 廣告

目前巡演準備正如火如荼進行中，落日飛車透露，每一站巡演都會依據城市與場地進行不同調整，希望每次相遇都能留下只屬於當下的溫度與記憶；更驚喜曝光周邊商品特別討論了不少細節，北流場也將首賣一款「黑黑的、包裝完之後方方正正」的神秘新品，細節暫時保密，並笑說：「現在先不多說，大家可以期待一下。」

落日飛車透露，每一站巡演都會依據城市與場地進行不同調整。（圖／華納音樂提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

白色巨塔2／被封神「2026年度好醫生」！ 中榮神外科主任讓無照廠商執刀手術

白色巨塔5／中榮3神外醫師放任無照廠商執刀 衛福部發函要查了

戀人未滿3／張文綺微醺曖昧男全程護送 劉書宏約會席惟倫笑嗨嗨