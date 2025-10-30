落日飛車巡迴首站確定登北流 開賣時間曝光快筆記

【緯來新聞網】落日飛車宣布將於2026年1月17日晚間7點登上台北流行音樂中心舉辦「Q來Q去」亞洲巡迴首場演唱會，門票將於明日（10/31）中午12點 在KKTIX與全家便利商店 FamiPort 準時開賣。這場演出不僅是樂迷迎接新年的浪漫開場，也象徵樂團回歸最純粹本質的聲音之旅。

落日飛車將於台北流行音樂中心舉辦「Q來Q去」亞洲巡迴首場演唱會。（圖／華納音樂提供）

主唱國國表示，這次特別選擇「沒有嘉賓的形式」演出，是希望讓大家聽見「最純粹、沒有加味精的落日飛車。」他笑說：「有時候什麼都不加，反而更能聽見我們之間的默契。」





前陣子才以「AAA」組合在北流開唱，這次回歸落日飛車本體，國國坦言心情上「輕鬆許多」，就像回到最初做音樂的自在狀態。他提到這次設計會讓觀眾「可以坐著聽，坐著聽舒服得聽！」，希望每個人都能在聲音裡找到屬於自己的放鬆節奏。

至於巡演名稱《Q來Q去》的靈感，國國則引用詩人徐志摩的詩句笑說：「悄悄的我走了，正如我悄悄的來。我揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩。」也呼應落日飛車一貫的浪漫氣質與流動感。





落日飛車《Q來Q去》亞洲巡迴台北場將於2026年1月17日（六）晚間7點 在 台北流行音樂中心登場，門票將於10月31日（五）中午12點準時開賣。

